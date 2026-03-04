Jujuy consolida su protagonismo minero

Esta semana, Jujuy ratificó su posición como actor estratégico en el mapa minero global. El gobernador Carlos Sadir encabezó una intensa agenda internacional en Canadá, que coincidió con un paso institucional decisivo en la región: la asunción de nuestra provincia en la presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio.

Durante su participación en el "Argentina Day", desarrollado en la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (Pdac) en Toronto -el foro minero más importante del mundo-, Sadir expuso ante inversores y referentes globales el potencial jujeño.

El mandatario subrayó que Jujuy es hoy la principal provincia exportadora de carbonato de litio del país. En su discurso, puso especial énfasis en la seguridad jurídica y los controles ambientales que ofrece el modelo local. "Nuestro modelo minero tiene controles firmes y una institucionalidad fortalecida a través del Ministerio de Minería", afirmó ante el auditorio internacional.

Además, el gobernador adelantó detalles del proyecto de ley de fomento a las inversiones para capitales desde los 5 millones de dólares, una iniciativa que busca diversificar la matriz productiva y generar empleo genuino para los jujeños bajo estándares de sostenibilidad.

Un liderazgo regional

JUJUY COORDINARÁ LA AGENDA

A la par de la proyección externa, la provincia consolidó su liderazgo político hacia el interior del país. Tras un acuerdo suscripto con sus pares de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, Carlos Sadir asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio. Esta designación no es solo simbólica; implica que Jujuy coordinará la agenda interprovincial en un momento de definiciones clave para el sector.

El acuerdo establece la conformación de una Secretaría Permanente y la convocatoria a la Comisión de Regalías, que tendrá la tarea de analizar y armonizar las normativas vigentes para brindar mayor previsibilidad a las empresas operadoras. “Este paso fortalece el trabajo conjunto y reafirma nuestro compromiso con un modelo minero sostenible, con reglas claras y controles ambientales firmes”, expresó Sadir tras la rúbrica.

En la nueva conformación del organismo regional, se designó a Fernanda Ávila (Catamarca) como Secretaria de la Región Minera, mientras que el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, ocupará el cargo de secretario adjunto. Con esta doble agenda -la captación de inversiones en el extranjero y la conducción política de la región litífera en Argentina-, la provincia busca transformar su riqueza mineral en un motor de desarrollo equilibrado y transparente, con la mirada puesta en la transición energética global.