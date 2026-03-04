Jujeñas lograron el ascenso con Tucumán de Gimnasia

El Club Tucumán de Gimnasia consiguió hace unos días el ascenso a la Liga Argentina Femenina 2027, la máxima categoría del vóleibol femenino nacional, tras una campaña sólida y contundente en la Liga Nacional de Vóleibol Femenina 2026 disputada en la provincia de Mendoza.

El equipo dirigido por Yamil Chaya mostró carácter, regularidad y jerarquía en cada instancia del torneo, consolidándose como uno de los grandes protagonistas.

Fueron parte de el plantel que consiguió el ascenso a la elite las jujeñas Rocío Aramayo y Mayra Burgos. El Tribuno de Jujuy tuvo la posibilidad de comunicarse y entrevistar a una de las mencionadas jugadoras.

Rocío Aramayo, de 24 años, quien en nuestra provincia defendió los colores de la Sociedad Italiana, se refirió a la repercución que el ascenso con el club tucumano tuvo por estos lugares: "Como jujeña no hay nada mas lindo que tu provincia te de reconocimiento por estos logros y por seguir creciendo en otro lugar, recibí muchas felicitaciones que me llenan el corazón que te motivan a seguir por más. Es difícil estar lejos de casa y de la familia, al principio me costó un montón pero con el tiempo te vas acomodando y adaptando a lo nuevo que fue el estudio y el voley para poder seguir creciendo".

Sobre la resiliencia y la superación para poder llegar a objetivos soñados la central comentó: "Yo me lesione dos veces y con la segunda lesión me desmotivé un poco del vóley, pero sabía que quería volver en algún momento, así que hice bien la recuperación, me tomé mi tiempo para volver con todo y superar ese miedo".

En semifinales del certamen que se disputó en Mendoza y que tuvo entre otros la participación de Ciudad de Nieva, Tucumán de Gimnasia jugó frente a San Martín de Formosa, segundo de la Zona 2 con 17 unidades. Nuevamente el marcador comenzó en contra pero las del "Jardín de la República" lo dieron vuelta y terminaron llevándose el duelo por 3 a 1. Esto les terminó asegurando el ascenso a la Liga Argentina Femenina 2027.

Justamente a la algarabía que se siente luego de llegar a un objetivo tan importante, tan buscado, Aramayo manifestó: "El festejo fue lo mejor y lo más emotivo, por que se logró el objetivo por el que todas luchamos pero a la misma vez sabés que ya se terminó, cada una vuelve a su casa a su rutina normal, después de haber pasado tanto tiempo juntas pero con el corazón lleno de haber ascendido y de cumplir ese sueño".