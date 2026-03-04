“Empresas jujeñas generarán trabajo para Jujuy y su gente”

"Los empresarios jujeños deben ser parte de la Zona Franca que se habilitará en La Quiaca, el gobierno deberá priorizar las inversiones locales y de esa manera los recursos generados queden en la provincia y se fuguen por los capitales extranjeros que seguramente llegarán", declaró el legislador provincial del Partido Justicialista, Cristian Rivarola.

No es la primera vez que el legislador jujeño se manifiesta en ese sentido, al estar convencido que deben tener privilegio las empresas con origen provincial y que el desarrollo a la vez debe ser para todos los jujeños. Además destacó la producción, el comercio y el transporte de bienes que se generará a partir de su funcionamiento.

El llamado a la licitación pública nacional e internacional para la concesión de la construcción, explotación y administración de la misma, "deparará a la provincia todo un desafío y a la vez grandes beneficios en la mejora de sus vidas para los puneños y jujeños que tanto venían anhelando", agregó.

En ella se desarrollará un área de duty free, quienes concurran a comprar dispondrán de una franquicia de 600 dólares (acumulable por familia) y podrán acceder a productos sin impuestos de todo tipo de bienes, como por ejemplo electrónica, vehículos, línea blanca, plasmas, celulares y demás.

El proyecto abre una posibilidad concreta de desarrollo económico, innovación logística y generación de empleo para los jujeños, destacó Rivarola, a la vez que calificó al área libre de impuestos como un paso estratégico que transformará La Quiaca en un polo comercial de frontera fortaleciendo el perfil productivo de Jujuy.

Al coincidir su observación con sus compañeros de bloque en la Cámara de Diputados, también señaló como necesario asignar por lo menos el 20% de las tierras del predio a emprendimientos locales. Esta postura anticipó que la expresará en el recinto de Diputados, donde hoy desde las 10 se realizará la segunda sesión ordinaria.

La ZF de La Quiaca "mejorará la competitividad regional, su ubicación estratégica beneficiará a la región y a la zona de frontera, sin dudas que también potenciará el turismo como motor de desarrollo económico, reconociendo este sector como una forma de exportación de servicios y uno de los principales recursos que tiene esa ciudad y la Puna", agregó.

El legislador advirtió también que no se debe permitir que esta excelente oportunidad de progreso y desarrollo, quede en manos de grandes empresas extranjeras y compitan con las locales en desigualdad de condiciones. Por esa razón consideró necesario el establecimiento a de un régimen especial que incentive y priorice la participación inversores de Jujuy.

De esa manera "los empresarios jujeños generarán trabajo genuino para Jujuy y su gente", afirmó.