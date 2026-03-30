Un alumno de 15 años entró armado al colegio y mató a un compañero

Un episodio de extrema violencia sacudió a la ciudad de Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó a la escuela Escuela Normal Mariano Moreno con un arma y asesinó a otro estudiante de 13 años en circunstancias que aún son materia de investigación.

La víctima, cuya identidad no fue confirmada oficialmente, falleció como consecuencia del ataque, mientras que otros estudiantes debieron ser asistidos y algunos trasladados al hospital local por cuadros de shock y crisis nerviosas.

A causa del brutal hecho, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario quien señaló que el menor habría utilizado una escopeta.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

Un ataque que desató el caos

De acuerdo con las primeras informaciones, el agresor habría ingresado al establecimiento con un arma de fuego y, por motivos que aún no fueron esclarecidos, disparó contra otro alumno dentro del predio escolar.

El hecho ocurrió en horario escolar y provocó escenas de pánico generalizado, con estudiantes que intentaban resguardarse y docentes que activaron protocolos de emergencia.

En pocos minutos, personal policial y servicios de emergencia llegaron al lugar, donde se montó un operativo de seguridad y asistencia sanitaria.

Las autoridades judiciales y policiales iniciaron una investigación para determinar cómo el estudiante logró ingresar con el arma y qué motivó el ataque.

En paralelo, se busca establecer si existían antecedentes de conflictos entre los involucrados o señales previas que pudieran haber anticipado el episodio.

El agresor quedó a disposición de la Justicia, que definirá las medidas a seguir en función de su edad y del contexto del hecho.