Inauguran obras en el paso internacional de La Quiaca

La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva arribó a La Quiaca para encabezar el acto de inauguración de las obras en el paso internacional "Horacio Guzmán". La funcionaria estuvo acompañada por el gobernador Carlos Sadir, el viceministro de Régimen Exterior y Policía de Bolivia Hernán Paredes Muñoz, el jefe de Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni, el embajador argentino en Bolivia Marcelo Adrián Massoni y intendente quiaqueño Dante Velázquez, entre otras autoridades e invitados especiales.

Monteoliva pisó el límite internacional que une las ciudades de La Quiaca y Villazón (Bolivia) pasadas las 13 de ayer, saludó a las autoridades y recorrió las nuevas instalaciones del paso fronterizo, donde corroboró la seguridad del sistema migratorio, que actualmente cuenta con un sistema biométrico facial, y los scanner para controlar el ingreso de mercaderías y productos extranjeros.

Posteriormente, hubo un sencillo acto protocolar. En primer lugar, el representante de la República de Bolivia Hernán Paredes Muñoz, destacó el trabajo entre ambas naciones para combatir delitos como el narcotráfico y mejorar la seguridad en pasos limítrofes. "Desde que asumió el presidente Rodrigo Paz venimos trabajando entre los ministerios de seguridad reforzando las políticas de control de las dos naciones, para acabar con el conjunto de delitos transnacionales, agradezco al presidente Javier Milei por esa labor conjunta", sostuvo.

Luego el gobernador Carlos Sadir expresó su agradecimiento a la ministra nacional por esta obra en un lugar tan emblemático como La Quiaca, puerta Norte de Argentina, que ahora cuenta con mayor seguridad para el paso de peatones y vehículos. Seguid, destacó que "esta ciudad es el paso clave de lo que será el Corredor Bioceánico, que va a mejorar las economías regionales de países limítrofes, contar con la tecnología necesaria implica un crecimiento sustancial en la infraestructura y los nuevos lineamientos de seguridad".

Una frontera moderna

PALABRAS DE LA MINISTRA | PARA INAUGURAR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN.

A su turno Alejandra Monteoliva, detalló el trabajo que actualmente es una realidad en La Quiaca. "Dimos un paso concreto para tener una frontera moderna, ágil y segura, esta modernización del paso internacional La Quiaca - Villazón", es la culminación de un proyecto que nació en el 2018 y el anterior gobierno dejó inconcluso".

Y prosiguió, "esta gran obra incluye un control de scanner de carga con estacionamiento para camiones, carriles diferenciados para vehículos, más de sesenta cámaras de video vigilancia que monitorean el área de control integrado, identificación biométrica y control de documentos con total seguridad para Argentina y Bolivia".

"Y otras obras complementarias realizadas por el gobierno de Jujuy, como el mejoramiento de calles, sistema eléctrico e iluminación", agregó.

La Quiaca no es solo una ciudad de "paso", según información suministrada por la funcionaria nacional en el año 2025 transitaron dos millones y medio de personas por el paso internacional "Horacio Guzmán". "Es uno de los puntos de mayor tránsito en el Norte argentino y el movimiento sigue creciendo, en enero de este año registramos 265 mil movimientos migratorios, un 17 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Febrero hubo una cifra similar, en el primer bimestre del 2026, más de medio millón de personas cruzaron por este paso", enfatizó Monteoliva.

Para la funcionaria de Nación "este crecimiento no es casual es consecuencia de un gobierno que genera confianza, orden y condiciones para el intercambio, las fronteras y el control migratorio son ejes de la seguridad nacional", afirmó.

Finalmente, Monteoliva hizo especial énfasis en el trabajo de Gendarmería Nacional en esta zona de frontera, "ejerce el control de este paso, trabajando con sus pares de Bolivia para que cada decisión tomada se cumpla, sabemos del esfuerzo de cada hombre y mujer de las fuerzas federales".