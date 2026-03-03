Una historia que se propuso no dejar a nadie atrás

"Contar la historia de una de las instituciones que, junto a otras, marcan un antes y un después es digno de reconocimiento. Referirse a la asociación 'Todos juntos' en Jujuy en base a los dichos de sus fundadores surge de muchas familias jujeñas que atravesaban en soledad sus problemas frente al nacimiento de un hijo con síndrome de Down. La duda era a dónde acudir sin conocer profesionales y sin existir espacios específicos de atención temprana o equipos interdisciplinarios dedicados a esta temática". Los conceptos pertenecen a nuestro columnista destacado Fernando Zurueta, quien en esta oportunidad aborda la historia de una entidad que "se propuso no dejar a nadie atrás".

"A partir del impulso de Cacha Balut y de profesionales del hospital de Niños 'Doctor Héctor Quintana', la iniciativa se transformó en inquietudes de un proyecto colectivo y el año 1988 se concreta. Se logra la asociación de padres de todos aquellos niños con síndrome de Down cuyo resultado fue gracias al esfuerzo de Nicky Gahan de Carrillo y el doctor David (Davicho) Carrillo que, con un rol decisivo desde su experiencia como padres, comprendieron que el acceso a apoyos especializados no podían depender de la posibilidad de viajar a otras provincias.

Se pensó construir un espacio profesional cercano y accesible con una convicción de que todos debían lograr una mejor calidad de vida dentro del síndrome de Down. No solo daría la posibilidad para los que puedan pagar un tratamiento, sino que los de menos recursos puedan también contar con una contención y un espacio físico.

PROMOTORES | DAVID CARRILLO Y NICKY GAHAN DE CARRILLO.

Comienzan las actividades en dos locales en el barrio Coronel Arias cedido generosamente por 'Manolo' Prada, que en ese entonces fue gerente del Banco Provincia. Ese gesto solidario permitió que los primeros bebés y sus familias cuenten con un lugar propio para formar una comunidad. Y, a medida que crecía la demanda, la organización alquiló un espacio en calle Otero al lado del Sanatorio Lavalle, trasladándose luego a la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano y se hizo con un fin: una búsqueda constante de mejores condiciones para acompañar a niños y jóvenes dando buenos resultados.

Pero el gran salto se dio en el año 2001 manteniendo vivo lo dicho por Nicky Gahan. Se compra la sede en calle Belgrano 1351 con un proyecto presentado por ley de cheques. Nicky solía repetir una frase que sintetizaba su espíritu perseverante 'ya tenemos el ni, ahora vamos por el sí'.

El desarrollo de la organización fue posible gracias a la generosidad del contador público Aníbal Carreras, quién alquiló la casa contigua como gesto concreto de apoyo.

Y sigue creciendo la institución. La arquitecta Elsa Bustamante dona en el año 2021 su finca ubicada en Los Alisos. Fue una forma de confiar en la misión de la asociación 'Todos juntos' para que continúe expandiéndose las posibilidades en nuevos proyectos.

Este es el resultado gracias a muchos que trabajaron para que se constituya esta asociación reconociendo el esfuerzo de sus fundadores: la familia Carrillo-Gahan, pilares de esta institución. Nicky Gahan de Carrillo fue su primer presidente, luego el Dr. Davicho Carrillo y su hermana María Eugenia Carrillo tomaron la dirección con impulso y trabajo permanente .Sin duda se hizo gracias al acompañamiento de un equipo que trabaja como maestras especiales, psicólogos, médicos, enfermeros, administrativos que brindan lo mejor para un buen resultado.

Y se sigue apostando para brindar mayores beneficios bajo la dirección de su actual presidente Dr. Patricio Carrillo, lográndose en el año 2024 se abran las puertas de la llamada 'Residencia Nicky' en calle Salta entre Senador Pérez y La Madrid, siendo la primera vivienda destinada hoy para 18 personas con discapacidad a los mayores con un espacio de convivencia y acompañamiento profesional.

El acceso a una educación adecuada, en todos los niveles, asistencia terapéutica y social y la institución se incorpora a la enseñanza oficial mediante resoluciones del Ministerio de Educación, brindando atención a más de 200 personas conforme la estructura aprobada por el Departamento de Educación Especial de la Provincia entendiendo que las personas con discapacidad alcancen su inserción social equiparando oportunidades que permitan el acceso a un trabajo genuino, con participación y protagonismo activo para alcanzar un salario digno.

Por primera vez compiten sus alumnos con una carroza en la Fiesta Nacional de los Estudiantes participando como cualquier institución educativa deportista, accediendo personas que realizan pasantías con acceso a empresa formales bajo el modelo de empleo con apoyo y un servicio de catering funciona como espacio real valorizando la participación.

Y el resultado es evidente. David María Carrillo, alumno de la asociación, ocupó un cargo en el Poder Judicial, logrando su jubilación lo que demuestra que se puede en un contexto social que aún presenta profundas desigualdades pero lo más importante la tarea continúa lo que sin duda es valorado por los jujeños". (Autoría Fernando Zurueta).