Zona Franca quiaqueña debe habilitar a empresas jujeñas

La diputada provincial del PJ, Claudia Sánchez, afirmó que la Zona Franca de La Quiaca además de permitir la reducción de costos, agilizar procesos y mejorar la competitividad de bienes de capital en el mercado local y regional, liderará también el modelo con una infraestructura estratégica y de beneficios fiscales clave.

De esta manera la sampedreña se refirió a su habilitación anunciada por el Gobierno provincial y que el presidente del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de la Provincia, Rubén Rivarola también destacó y solicitó como necesario priorizar a los empresarios jujeños y asignar por lo menos el 20% de las tierras del predio a emprendimientos locales.

En el mismo sentido Sánchez se pronunció y agregó que su ubicación estratégica, junto con la posibilidad de operaciones multimodales, facilitará la radicación de empresas y mejorará la competitividad en el mercado global. "Pero esas inversiones sí o sí deben ser jujeñas, o sea priorizar una mirada localista".

"El proyecto de la Zona Franca de La Quiaca abre una posibilidad concreta de desarrollo económico, innovación logística y generación de empleo para miles de jujeños. Es un paso estratégico que puede transformar a esa ciudad en un verdadero polo comercial de frontera y fortalecer el perfil productivo jujeño", había señalado Rivarola.

A la par Sánchez apuntó que si bien la ZF contará con un gran potencial en cuanto a que posee una localización estratégica como hub logístico, también ofrecerá algunas ventajas fiscales que resultarán de interés para el empresariado local y para promover inversiones externas. Por esa razón se manifestó defendiendo a los inversores locales.

A mediados del mes pasado el vicegobernador Alberto Bernis anunció el llamado a licitación para la ZF de venta minorista en aquella ciudad, y remarcó que se trata de un logro construido a lo largo de los años, con la participación de distintos sectores de la política a nivel provincial y municipal.

En un contexto económico cada vez más competitivo, la Provincia optó por implementar un régimen que busca potenciar la economía local, y "más allá de la simple venta de productos, se trata de un mecanismo que impulsa la competitividad, las cadenas de valor, la innovación y la generación de empleo. Y para que la provincia se inserte con éxito debe priorizar a las empresas locales", destacó.

Más adelante afirmó que la Zona Franca de La Quiaca actuará como una herramienta clave para el desarrollo económico de la ciudad, la región y la provincia; además de contribuir a la estabilidad social y a la sostenibilidad en la Puna. Y reafirmó que el régimen "no solo genera empleo formal, también producirá divisas a través de la inversión donde deben participar firmas jujeñas".

Al igual que Rivarola, remarcó que esta oportunidad de desarrollo y progreso "no puede quedar únicamente en manos de inversores extranjeros".