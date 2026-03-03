23°
Partido Justicialista
Carlos Virgilio Aisama
Universidad Nacional de Jujuy
Concejo Deliberante
Día Mundial de la Vida Silvestre
Abra Pampa
barrio coronel arias
Pleno microcentro capitalino
Santiago del Estero
tucuman
Claudia Sánchez

Zona Franca quiaqueña debe habilitar a empresas jujeñas

La legisladora solicitó para empresarios locales un porcentaje de tierra en la demarcación de libre comercio.

Martes, 03 de marzo de 2026 00:00
PEDIDO | LA LEGISLADORA SAMPEDREÑA DEFIENDE A LOS INVERSIONISTAS JUJEÑOS.

La diputada provincial del PJ, Claudia Sánchez, afirmó que la Zona Franca de La Quiaca además de permitir la reducción de costos, agilizar procesos y mejorar la competitividad de bienes de capital en el mercado local y regional, liderará también el modelo con una infraestructura estratégica y de beneficios fiscales clave.

De esta manera la sampedreña se refirió a su habilitación anunciada por el Gobierno provincial y que el presidente del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de la Provincia, Rubén Rivarola también destacó y solicitó como necesario priorizar a los empresarios jujeños y asignar por lo menos el 20% de las tierras del predio a emprendimientos locales.

En el mismo sentido Sánchez se pronunció y agregó que su ubicación estratégica, junto con la posibilidad de operaciones multimodales, facilitará la radicación de empresas y mejorará la competitividad en el mercado global. "Pero esas inversiones sí o sí deben ser jujeñas, o sea priorizar una mirada localista".

"El proyecto de la Zona Franca de La Quiaca abre una posibilidad concreta de desarrollo económico, innovación logística y generación de empleo para miles de jujeños. Es un paso estratégico que puede transformar a esa ciudad en un verdadero polo comercial de frontera y fortalecer el perfil productivo jujeño", había señalado Rivarola.

A la par Sánchez apuntó que si bien la ZF contará con un gran potencial en cuanto a que posee una localización estratégica como hub logístico, también ofrecerá algunas ventajas fiscales que resultarán de interés para el empresariado local y para promover inversiones externas. Por esa razón se manifestó defendiendo a los inversores locales.

A mediados del mes pasado el vicegobernador Alberto Bernis anunció el llamado a licitación para la ZF de venta minorista en aquella ciudad, y remarcó que se trata de un logro construido a lo largo de los años, con la participación de distintos sectores de la política a nivel provincial y municipal.

En un contexto económico cada vez más competitivo, la Provincia optó por implementar un régimen que busca potenciar la economía local, y "más allá de la simple venta de productos, se trata de un mecanismo que impulsa la competitividad, las cadenas de valor, la innovación y la generación de empleo. Y para que la provincia se inserte con éxito debe priorizar a las empresas locales", destacó.

Más adelante afirmó que la Zona Franca de La Quiaca actuará como una herramienta clave para el desarrollo económico de la ciudad, la región y la provincia; además de contribuir a la estabilidad social y a la sostenibilidad en la Puna. Y reafirmó que el régimen "no solo genera empleo formal, también producirá divisas a través de la inversión donde deben participar firmas jujeñas".

Al igual que Rivarola, remarcó que esta oportunidad de desarrollo y progreso "no puede quedar únicamente en manos de inversores extranjeros".

 

