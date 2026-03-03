Mejoran transitabilidad en todas las calles de Tilcara

La Secretaría de Obras y Servicios públicos de la Municipalidad de Tilcara mejoró el estado de las calles del casco urbano y del área periférica, brindando mayor seguridad a los peatones y automovilistas que transitan diariamente por ellas.

Los trabajos consistieron en relleno, emparejado y nivelado de las arterias con empleo de maquinaria y camiones para dichos trabajos, "con el objetivo de optimizar la circulación, incrementar la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de transitabilidad para los vecinos", especificó la intendente Sonia Pérez.

Las cuadrillas ejecutaron tareas en las calles que presentaban desniveles, anegamientos y pozos, provocando múltiples inconvenientes al paso de vehículos y de peatones. En estos lugares se efectuó nivelación, compactación, perfilado y enripiado de las calzadas.

Desde la Secretaría de obras se comunicó que trabajan en el mantenimiento de la red vial, en la recuperación de aquellos sectores que se encuentran con daños y en mejorar sustancialmente el estado de todas las calles de la ciudad.

"El propósito es mantener un ritmo de trabajo para dar soluciones y mejorar la traza vial del pueblo", agregó Pérez.