La comuna de Volcán premió a las comparsas y murgas

Las comparsas, murgas y agrupaciones de Volcán fueron premiadas el finalizar el Carnaval de flores y la última noche de los tradicionales y únicos corsos de la Quebrada, por la comuna destacando su esfuerzo y participación en la celebración popular.

El vocal municipal Juan Castillo (del Partido Justicialista) fue el encargado de entregar los premios, categoría Murgas ganó Los chachaperas, con 383 puntos y segundo resultó Los tilianes, con 343.

En comparsa Tradicionalista ganó Los picaflores con 427, y segunda la agrupación Los porkerías, con 370.

En categoría Mixta (hay que destacar que se otorgó el premio por única vez), la ganadora fue Juventud alegre, con 419 puntos.

Finalmente en categoría Danzas andinas, el primer premio fue para la comparsa Los hijos del sol, con 489 puntos; segunda se ubicó Los cholonqueros (448) y tercera se ubicó Flor de lirio (427 puntos).

El corso se desarrolló sobre calle Gurruchaga con una masiva asistencia de vecinos, carnavaleros de los poblados cercanos y turistas que visitaban la región, y eligieron el pueblo norteño para celebrar los últimos días del carnaval.

Castillo agradeció la colaboración de la empresa Ferigutti.