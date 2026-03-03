“El paro tuvo una adhesión cercana al 90% en secundarias”

El ciclo lectivo 2026 comenzó en Jujuy en un escenario de fuerte tensión gremial. Este lunes, el regreso formal a las aulas quedó opacado por un paro docente que tuvo amplia adhesión y volvió a poner en el centro de la escena el reclamo salarial. De acuerdo con los dirigentes sindicales, en las escuelas secundarias el acatamiento fue "muy alto, cercano al 90%", a pesar de las advertencias oficiales sobre eventuales descuentos por presentismo.

La medida de fuerza fue acompañada por gremios como Cedems, Sadop, UDA y Adiunju en el marco de un reclamo que combina demandas provinciales y nacionales. Durante una conferencia de prensa, Mercedes Sosa, dirigente sindical, afirmó que "no hay sindicato en la provincia que no se haya adherido a la protesta", y vinculó la situación a una política de "desfinanciación de la educación pública".

"Esto se traduce en falta de dinero para programas educativos, capacitación, infraestructura y convenios", sostuvo, al tiempo que subrayó que el nivel de adhesión al paro se mantuvo elevado incluso ante la posibilidad de descuentos por presentismo. "Es insignificante y lo consideran una forma de extorsión", expresó.

En ese sentido, cuestionó la inclusión del presentismo como parte del salario. "Eso no es salario porque es una medida que no todos cobran. Lamentablemente el gobierno provincial lo tiene como parte de ese piso salarial. Hay fondos destinados al presentismo que tranquilamente podrían unificarse a nuestro sueldo básico y podríamos entrar en un proceso de negociación real", planteó.

Otro de los ejes del reclamo es la composición del salario docente. Desde los gremios denuncian que cerca del 70% del sueldo se paga en negro y advierten sobre la fragmentación salarial, señalando el no pago de siete ítems en el segundo cargo.

Sosa también hizo hincapié en la realidad cotidiana de muchos docentes. "La protesta busca visibilizar que los docentes deben realizar trabajos paralelos, como manejar Uber, para poder subsistir. No se nos paga por planificación ni por correcciones, tareas esenciales que forman parte de nuestra labor", indicó, exponiendo la precarización que atraviesa al sector.

Hoy, el Cedems anunció que incluirá una protesta pública y la realización de una "feria docente", iniciativa pensada para solidarizarse con aquellos trabajadores que se ven obligados a sostener múltiples empleos para llegar a fin de mes.

Panorama nacional

Desde UDA, la secretaria general María de los Ángeles Romero enmarcó el conflicto dentro de un escenario nacional más amplio. "Este paro nacional docente surge luego de una espera paciente. Durante todo el 2025 el gobierno nacional cerró las puertas a un diálogo genuino y no acercó una oferta salarial real", afirmó.

Romero cuestionó la continuidad del piso salarial docente fijado en 500.000 pesos desde el 1 de febrero del año pasado. "Es un monto impuesto de manera arbitraria que demuestra que no hay voluntad de negociación colectiva", sostuvo.

Asimismo, rechazó el Presupuesto 2026 al considerar que representa una profundización del ajuste. "Implica una desfinanciación de la educación, la ciencia y la tecnología. Puntualmente, el artículo 30 suspende la obligación de cumplir con la ley de financiamiento educativo que establece una inversión mínima del 6% del Producto Bruto Interno en educación", explicó.

En relación con la educación técnica, advirtió que "hay una caída real estimada en el 93% de los fondos destinados al área". También exigió la restitución definitiva del Fonid, cuyos recursos las provincias dejaron de percibir. "El Estado nacional está abandonando su responsabilidad de garantizar la educación e intenta trasladar ese costo financiero a las provincias sin los recursos correspondientes", señaló.

Tras la conferencia, los gremios docentes se movilizaron por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy para visibilizar sus reclamos y desembocaron en plaza Belgrano, donde marcharon con pancartas y consignas en defensa del salario y del financiamiento educativo.