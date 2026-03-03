23°
Partido Justicialista
Carlos Virgilio Aisama
Universidad Nacional de Jujuy
Concejo Deliberante
Día Mundial de la Vida Silvestre
Abra Pampa
barrio coronel arias
Pleno microcentro capitalino
Santiago del Estero
tucuman
Eco canje solidario

Ayuda escolar para la niñez de Maimará

El municipio realizó un Eco canje solidario, donde vecinos llevaron residuos reciclables para cambiar por kit escolares.

Martes, 03 de marzo de 2026 00:00
Beneficio | Vecinos llevaron papel en desuso para canjear por útiles.

Más de 200 kits escolares y más de 300 kilogramos de residuos reciclables se entregaron y recolectaron durante el Eco canje realizado por la Municipalidad de Maimará días atrás, y en el cual participó la comunidad y niñez del pueblo.

El director de Gestión ambiental municipal, Gustavo Cazón destacó la participación de los vecinos y su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, por la cantidad de desechos domiciliarios que acercaron hasta el centro de canje en la plaza central.

Los padres junto a los niños llegaron hasta la plaza cargando botellas descartables (PET), latas (envases de nieve), hojalatas, papeles, bolsas de polietileno y tetrabrick a cambio de kits escolares conteniendo cuaderno, regla, sacapuntas, papel glace, trincheta, entre otros elementos.

"Para que los estudiantes actúen como agentes multiplicadores de la separación y posterior reutilización de los desechos sólidos, es que pusimos en práctica esta iniciativa donde los resultados fueron excelentes y más de lo previsto por la amplia participación de la comunidad", señaló la intendente Susana Prieto.

AYUDA | MAMÁS ENCONTRARON MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE SUS HIJOS.

La campaña ecológica y escolar tuvo a la vez como objetivo, fomentar el compromiso ambiental y fortalecer el aprendizaje del reciclaje como herramienta de transformación social desde una perspectiva educativa, inclusiva y comunitaria.

Durante la jornada los niños participaron en diferentes actividades recreativas y se entretuvieron jugando con diversos juegos como metegol, pelotero y tejo, al atardecer asistieron a la función de cine al aire libre con la exhibición de la película Zootopia 2. A la vez personal municipal les sirvió chocolate con masitas dulces.

El municipio agradeció la colaboración de Los ácidos por los kits escolares y guardapolvos; y anunció que una actividad similar realizará en Sumay Pacha.

 

