Abril llega con fuertes subas en luz, prepagas y transporte

El cuarto mes del año comienza con una marcada aceleración en los precios de los servicios públicos y privados, consolidando una presión directa sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos.

A partir del 1 de abril, entran en vigencia los nuevos esquemas tarifarios para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), la medicina prepaga, los alquileres y los servicios de electricidad y agua potable.

Esa dinámica responde a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales en un contexto donde, según proyecciones privadas, la inflación de marzo "podría situarse en torno al 3%".

En el rubro del transporte, el cuadro tarifario de colectivos en el Amba presenta cambios significativos. Para los usuarios con tarjeta Sube registrada en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $873,37, lo que representa un ajuste del 4,90%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasaje mínimo para usuarios nominados se fija en $715,26. No obstante, la brecha tarifaria se profundiza para quienes no tengan su tarjeta registrada, ya que en territorio bonaerense el valor base saltará a $1.388,66, pudiendo llegar hasta los $1.903,85 en los recorridos más largos.

Por su parte, las facturas de energía eléctrica y agua también reflejan actualizaciones. Las distribuidoras Edenor y Edesur aplican nuevos valores en cargos fijos y variables; en el área de Edesur, un usuario residencial de altos ingresos enfrentará un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos. En paralelo, la tarifa de agua aumentará un 4%, según la Resolución Eras Nº 53/25 publicada en el Boletín Oficial. Se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales.

El sector de la salud privada implementa su cuarto ajuste anual con un incremento del 2,9% en las cuotas, vinculado a la medición inflacionaria de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales, empresas como Osde, Galeno, Swiss Medical y Omint aplicarán dicha suba, mientras que el Hospital Italiano ajustará un 2,7%.

En el mercado inmobiliario, quienes mantienen contratos bajo la Ley 27.551 y deban cumplir con la actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento por la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Finalmente, el panorama se completa con la incertidumbre en los combustibles, donde la nafta súper en Caba ya "superó por primera vez los $2.000 por litro" en surtidores seleccionados, quedando su evolución supeditada al precio internacional del crudo.

Inflación

La semana estuvo marcada por dos desarrollos clave: los indicadores de inflación de alta frecuencia sugieren que la dinámica de precios se aceleró, apunta a un dato de marzo por encima del 3%. Parte de esa suba responde a factores estacionales, en particular el inicio del ciclo escolar.

Sin embargo, también hay un factor más persistente: el rezago del shock de Irán, según el Research de Adcap Grupo Financiero. Los precios de la nafta aumentaron cerca de un 20% desde el inicio del conflicto, con un ajuste adicional de alrededor del 15% aún pendiente para alinearse con la paridad de exportación.

El segundo desarrollo está vinculado al régimen monetario-cambiario. El Banco Central, bajo su nueva conducción, anunció una reducción de 5 puntos porcentuales en los encajes.