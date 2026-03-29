Domingo nublado para San Salvador

Este domingo 29 de marzo se presentará con condiciones de tiempo inestable en San Salvador de Jujuy, donde se espera una jornada mayormente nublada y con chances de precipitaciones aisladas hacia la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 28°C, en una jornada templada y húmeda, típica de fines de marzo en la región, donde las lluvias son frecuentes durante el mes .

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (entre 0% y 10%) y vientos leves del sector norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, se espera el período de mayor inestabilidad, con probabilidad de chaparrones que podría ubicarse entre el 10% y el 40%. En este tramo del día, la temperatura alcanzará su punto máximo, mientras que el viento rotará al noreste y aumentará su intensidad, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar levemente, con un cielo nuevamente mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá hasta los 22°C y los vientos serán leves del sector sudoeste.

Cabe recordar que marzo suele presentar jornadas con nubosidad variable y lluvias intermitentes en la provincia.