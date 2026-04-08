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Economía

A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 8 de abril

La divisa norteamericana paralela cerró la tercera rueda cambiaria profundizando su tendencia a la baja, presentando una nueva merma de $5 y acumula un declive de $25 en su cotización.

Miércoles, 08 de abril de 2026 16:00

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 8 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 8 de abril el dólar blue cerró a $1. 360 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, miércoles 8 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 8 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.422,40 para la compra y $1.423,70 para la venta

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 8 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy miércoles 8 de abril $1.476,40 para la compra y $1.476,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 8 de abril en $1.474 para la compra y $1.474,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 8 de abril a $1.833 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 570 puntos básicos este miércoles 8 de abril.

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