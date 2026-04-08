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Cámara de Diputados

Diputados debate la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión clave y con fuerte tensión política

El proyecto del oficialismo ya cuenta con media sanción en el Senado, por lo que hoy podría definirse el futuro de los casi 17 mil glaciares de Argentina.

Miércoles, 08 de abril de 2026 15:55

La Cámara de Diputados debate este miércoles desde las 15 la modificación a la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta. La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría y asegura que tiene los votos para conseguir la aprobación definitiva.

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.

Los bloques de laoposición y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativadebido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos,que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

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