Altos Hornos Zapla y Talleres debutan

Hoy continuará la acción de la primera fecha de la Liga Jujeña en el marco del torneo Apertura.

En el estadio "Emilio Fabrizzi", de la ciudad de Palpalá Altos Hornos Zapla se enfrentará a Ciudad de Nieva. El duelo femenino a las 14.30. El masculino a las 16.30.

En el estadio "La Tablada", la Asociación Atlética La Viña enfrentará a Deportivo El Cruce

En el estadio capitalino "Libero Brabo" chocarán San Francisco y Los Perales. El duelo femenino a las 14.30. El masculino a las 16.30.

Por último en Perico, en el estadio "Plinio Zabala" se medirán Talleres y General Lavalle. El femenino comenzará a las 16. Mientras que el masculino iniciará a las 18.

Quedó libre en esta fecha 1 del torneo liguista Atlético Palpalá.

Proyecto "azul"

En el microestadio del club Talleres se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial en la que se anunció el inicio de un ambicioso proyecto: la construcción de una nueva tribuna que ampliará la capacidad y mejorará la infraestructura del estadio "Plinio Zabala".

El presidente de la institución, José Luis Benedetto, fue el encargado de brindar los detalles de la obra, que contempla una capacidad estimada de entre 2.500 y 2.600 espectadores. Además, el proyecto no solo apunta a incrementar el aforo, sino también a optimizar distintos espacios del predio.

En ese sentido, explicó que se avanzará en el mejoramiento de las instalaciones del albergue y que, en los sectores disponibles, se construirán un gimnasio y depósitos.

Para financiar la obra, la dirigencia puso en marcha diferentes iniciativas destinadas a generar ingresos. Una de ellas será la realización de un bingo.