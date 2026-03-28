Sadir destacó labor del Parlamento del Norte Grande

Antes de trasladarse a la Quebrada ayer en la mañana, la Mesa ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, integrada por los vicegobernadores que representan a las 10 provincias del NOA y NEA, fue recibida por el gobernador Carlos Sadir en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

La comitiva estuvo encabezada por el anfitrión y vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis acompañado del presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder. Concurrieron también los vicegobernadores de Catamarca y de Salta, Rubén Dusso y Antonio Marocco, respectivamente; la presidente de la Legislatura de Chaco, Carmen Delgado y el vice 2do de la Legislatura de Tucumán, Ernesto Toscano.

Luego de la reunión en el Salón Blanco, donde los mandatarios intercambiaron visiones sobre los intereses comunes de la región, la comitiva se trasladó al Salón de la Bandera.

Allí, en un gesto de hermandad federal los representantes de las provincias firmaron el Libro de oro, dejando registro de su paso por Jujuy en un marco de cooperación regional.

Durante el diálogo sostenido, Sadir puso de relieve la trascendencia de estas deliberaciones como un paso fundamental para mejorar las condiciones de desarrollo en la región y les expresó su respaldo a los consensos que arriben en bien de la región.

La tarde noche del jueves, la mesa directiva sostuvo su primera reunión del año en un hotel de Alto La Viña, donde abordó diferentes temas de importancia relacionados con la realidad que afrontan los argentinos y en particular los que viven en las provincias del Norte Grande.

Vicegobernadores definieron agenda legislativa de este año

TRABAJO | ALBERTO BERNIS JUNTO A CARMEN DELGADO EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA.

En una jornada marcada por la ratificación del compromiso federal, la Junta Ejecutiva presidida por Silva Neder, sesionó el jueves trazando la hoja de ruta legislativa del año y abordó problemáticas urgentes que afectan a las diez provincias del NOA y NEA. En la reunión se acordó incluir en el próximo plenario para su análisis el proyecto de resolución para crear, en el Senado de la Nación, una Comisión especial de Seguimiento y monitoreo del Acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (Ley 27.800). La iniciativa impulsada por el senador nacional Gerardo Zamora, busca garantizar una coordinación federal que proteja los intereses regionales, lo que fue recibido con satisfacción por las autoridades reunidas. Ante la compleja coyuntura económica, decidió invitar formalmente a los representantes de la Unión Industrial del Norte Grande al próximo plenario.

El objetivo es que el sector exponga las dificultades que atraviesa y coordinar acciones legislativas de apoyo. Asimismo se estableció un cronograma federal para los próximos meses, el 13 y 14 de abril se desarrollará el plenario en San Miguel de Tucumán; y en mayo la reunión de la Junta Ejecutiva será en Salta. Para junio se programó el segundo plenario en Santiago del Estero; y al mes siguiente se concretará de manera conjunta la sesión de la Junta y del plenario en La Rioja. Silva Neder hizo hincapié en la necesidad de cohesión: “Hoy más que nunca, ante tiempos complicados, debemos fortalecer este federalismo.

En este Norte Grande, todo nos une y nada nos separa; esa es nuestra gran verdad”. En el encuentro además de Bernis, estuvieron los vice gobernadores Dusso y Marocco; la presidente de la Legislatura de Chaco, Carmen Delgado y el vicepresidente 2do. de la Legislatura de Tucumán, Ernesto Toscano. Por zoom participó Teresita Madera, vicegobernadora de La Rioja; y a través de misivas participaron los vicegobernadores de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, quienes ratificaron su acompañamiento y decisiones que tome la Junta ejecutiva.

Intendente Humberto López recibió a presidentes de legislaturas del NOA y NEA

VISITA / | HUMBERTO LÓPEZ CON LOS VICEGOBERNADORES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

Después de ser recibidos por el gobernador Sadir, la Junta ejecutiva se trasladó a la localidad de Purmamarca, donde los esperaba el intendente Humberto López dispuesto a brindarle la mejor atención para que se sintieran muy a gusto en el poblado. En la plaza del pueblo los recibió y posteriormente los acompañó durante un recorrido por las callecitas céntricas y bajo un sol de otoño muy agradable, que varios de ellos destacaron el placer y el buen ánimo que le generaba estar en la Quebrada.

En el edifico municipal, el purmamarqueño les entregó un recordatorio y valoró el trabajo que están desarrollando de manera regional en beneficio de las provincias que la conforman; y le solicitó a Bernis plantear las necesidades de la Quebrada. Luego de compartir un almuerzo regional en aquel poblado, la comitiva emprendió regreso a esta ciudad pasando por Tumbaya y observando sorprendidos el movimiento generado por la peregrinación al santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

La agenda de los vicegobernadores después de un descanso, prosiguió con un viaje a Palpalá donde se reencontraron nuevamente con el gobernador Carlos Sadir en el Parque industrial “Ing. Carlos Snopek”, donde intervinieron en la inauguración de la Planta industrial metalúrgica Ferigutti. En horas de la tarde noche, emprendieron el regreso a sus provincias sin antes sostener un breve encuentro para repasar algunos temas surgidos en las últimas horas y a la espera del próximo encuentro el 13 y 14 de abril en San Miguel de Tucumán.