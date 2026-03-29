Más de 6.500 atenciones médicas durante la peregrinación a Punta Corral, sin casos graves

En el marco de una de las celebraciones religiosas más multitudinarias de Jujuy, el SAME superó ya las 6.500 intervenciones durante los días de peregrinación hacia el santuario de Punta Corral. La cifra, que evidencia la magnitud del evento, no estuvo acompañada por situaciones críticas: no se reportaron casos graves, un dato que las autoridades sanitarias valoraron como un avance significativo respecto de años anteriores.

La mayoría de las asistencias estuvieron vinculadas a afecciones leves, como el mal de altura y el cansancio extremo, dos padecimientos habituales en un recorrido de alta exigencia física. Desde el SAME remarcaron que el operativo funcionó con eficacia y que se observa una tendencia a la baja en las complicaciones serias.

Entre los factores que explican esta mejora, los especialistas señalaron tanto el refuerzo de los controles y la presencia sanitaria en distintos tramos del camino como un cambio de actitud en los propios peregrinos. “Cada vez prestan más atención a las recomendaciones: hidratarse, descansar y no exigirse de más”, indicaron desde el organismo.

En paralelo, la jornada del domingo estuvo marcada por el inicio del descenso de la imagen de la Virgen, uno de los momentos más esperados por los devotos. La bajada comenzó pasadas las 7:30 y se prevé que la comitiva llegue a Tumbaya entre las 19:30 y las 20:00, donde se celebrará la misa de cierre, que convoca cada año a cientos de fieles en una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la provincia.