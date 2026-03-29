Concurso ambiental para las agrupaciones de sikuris

En el marco de la tradicional peregrinación a Punta Corral, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la empresa Girsu SE, en colaboración con los municipios de Tilcara y Tumbaya, abrieron el concurso "Desafío: Peregrino, Cuido y Reciclo" edición 2026.

La iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental y promover buenos hábitos en la comunidad, involucrando a las bandas de sikuris que peregrinan hacia el santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

Las bandas de sikuris que deseen participar deben recolectar residuos reciclables, como botellas de plástico, vidrio, cartón, nylon y aluminio, y llevarlos al punto de encuentro designado. El mínimo requerido es de 5 bolsas grandes (90x60cm) de residuos.

Las bandas que participen, competirán por instrumentos musicales nuevos, obsequiados por empresas como Exar, Ejesa, Los Tulianes, Magna y Ecoaxion, que se suman a este desafío, reafirmando su compromiso con el cuidado ambiental y la economía circular.

Los puntos de encuentro serán, para las bandas que bajen por Tumbaya: base del cerro, hoy desde las 16. Bandas que bajen por Tilcara: Calvario Municipal (antes de las 7 vueltas), el miércoles 1 de abril, desde las 13.

El concurso busca reducir el impacto ambiental de la peregrinación y promover la conciencia ambiental en la comunidad. En 2025, la iniciativa logró recolectar 10 toneladas de residuos secos reciclables y contó con la participación de 16 bandas de sikuris. En esta ocasión, la empresa Girsu SE también reconocerá con presentes a los peregrinos que colaboren con la limpieza de los senderos y desciendan con sus residuos hasta los puntos de encuentro mencionados.