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Sábado inestable: lluvias y tormentas aisladas marcarán la jornada en la capital

La jornada se presenta con condiciones variables, probabilidad de precipitaciones durante todo el día y una máxima de 25° C.

Sabado, 28 de marzo de 2026 07:43

El último sábado de marzo llega con un panorama climático inestable, caracterizado por la presencia de lluvias y tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada. De acuerdo a los datos del pronóstico, la temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%, y una temperatura cercana a los 23°C. Los vientos serán leves, con velocidades de entre 0 y 2 km/h, predominando del sector suroeste.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a intensificarse con la aparición de tormentas aisladas. En este período, la temperatura ascenderá hasta los 25°C, acompañada por vientos moderados de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del noreste.

Por la noche, el tiempo continuará inestable con chaparrones, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a 21°C y los vientos volverán a ser leves, soplando nuevamente desde el suroeste.

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