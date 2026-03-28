Gran victoria de Gimnasia frente a Chaco For Ever

Noche de viernes y fútbol en la capital chaqueña para que se enfrenten en el marco de la séptima fecha del campeonato Chaco For Ever y Gimnasia y Esgrima.

El duelo entre los dos equipos del norte culminó con victoria "albiceleste" por 2 a 1.

El primer tiempo tuvo a un equipo local que fue al frente e intentó imponer condiciones a base de presión sobre el área jujeña, empujado por la situación compleja que vive al llegar en puestos de descenso al cruce de ayer ante el "lobo" de Pellerano.

Fue una primera etapa pareja hasta que cerca del cierre de la misma llegó el desnivel. Gallardo, jugador del "lobo" recibió una gran asistencia de Molina y marcó el 1 a 0 para los visitantes, resultado con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios.

En el complemento, el DT local "metió mano" e introdujo cambios desde el inicio. Pellerano también agotó los cambios en pocos minutos. No obstante y pese a alguna jugada que otra no hubo tampoco como en la parte inicial un gran y absoluto dominador del juego.

Chaco For Ever siguió buscando a su manera y es así que a los 34 Pacheco igualó el partido. Pero no tuvieron casi ni tiempo para festejar el tanto porque Gimnasia volvió a anotar para mandar en el marcador, sobre los 35, con un gol de Minervino quien había ingresado al inicio de la parte final.

Los minutos restantes tuvieron algo de dramatismo con el club anfitrión yendo a buscar el empate de manera desesperada pero sin gran peligro para el arco defendido por Álvarez.

Finalmente tras más de 6 minutos de adición el árbitro pitó el final del partido y así el "lobo" se trajo los tres puntos para Jujuy. Una victoria, la primera en el campeonato como visitante que lo pone en lo más alto de las posiciones de la zona B, por lo menos hasta mañana.