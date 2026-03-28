Tres detenidos por violencia de género

Tres hombres fueron detenidos por violencia de género en igual número de procedimientos, los cuales fueron realizados en la capital jujeña y en la ciudad de Palpalá. En todos los casos las víctimas lograron dar aviso al Sistema 911 y los uniformados actuaron rápidamente.

El primero de los hechos tuvo como escenario al barrio capitalino de Cuyaya, cuando días atrás un sujeto de 38 años irrumpió en el domicilio de su expareja, pese a que contaba con una medida perimetral por violencia de género. En ese contexto, ante el alerta de la mujer se constituyó en el lugar una comisión de la Seccional 4°. Al llegar, el sospechoso intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado por el personal de la Infantería para luego ser trasladado a la dependencia.

Por su parte, el segundo caso obedeció a un llamado de auxilio de una niña, por lo que integrantes de la Unidad Especial K-9 (canes) arribó a una casa en el barrio Los Perales de la ciudad capital.

Fue entonces que al llegar, los uniformados se encontraron con un sospechoso de 30 años, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, que ingresó por el techo y agredió a su expareja. Además, se autolesionó para evitar ser retirado.

No obstante lo ocurrido, el binomio cinotécnico (guía humano y un can adiestrado) logró controlar al agresor para luego ser trasladado a la Seccional 55°, mientras la víctima recibió asistencia antes de radicar la denuncia.

Finalmente, el tercer operativo sucedió en el barrio Las Tipas de la ciudad de Palpalá, a donde concurrió el Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 8. En el lugar un hombre de 32 años se atrincheró en una vivienda luego de agredir a su pareja. El sospechoso amenazó con hacer detonar una garrafa de gas mientras portaba un arma blanca.

Sin embargo, el rápido accionar de los uniformados permitió que el sujeto sea reducido para garantizar la integridad de una mujer y una niña, hija de ambos. El aprehendido fue trasladado a la Seccional 47° para quedar a disposición de la Justicia.