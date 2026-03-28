Incautaron 13 mil dosis de estupefacientes y $2,6 millones

La Policía jujeña logró incautar más de 13 mil dosis de droga entre el 9 y 23 de marzo en decenas de operativos realizados en distintos puntos de la provincia de Jujuy. Además se detuvo a 51 personas vinculadas al fraccionamiento y venta de estupefacientes en búnkeres y se incautó la suma de 2,6 millones de pesos.

La novedad fue dada a conocer por la fuerza policial provincial a través de sus canales de comunicación. Se trata del trabajo realizado en el período comprendido por dos semanas, en el cual la Policía intervino de manera coordinada y estratégica con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Agencia Provincial de Delitos Complejos. De esta manera se logró desbaratar una importante red de distribución de estupefacientes en el territorio provincial.

En este contexto, según la fuente policial, se desarrollaron 60 procedimientos antidrogas que permitieron allanar numerosas propiedades para secuestrar distinto tipo de estupefacientes que iban a ser comercializados. Con respecto a los números desagregados que dejaron los operativos, se incautó 3.976 dosis de cocaína y/o pasta base, 9.173 dosis marihuana y 16 plantas de cannabis, además de 26 kilos de hojas de coca en estado natural.

Por otro lado, si se pone el foco en otros elementos encontrados en los inmuebles inspeccionados, la misma fuente aseguró que se secuestró la suma de 2 millones 596 mil 300 pesos, varias balanzas de precisión y 41 teléfonos celulares. Estos últimos serán peritados para darle continuidad a las investigaciones con la información que pueda ser obtenida de los mismos.

También en el marco de los procedimientos fueron detenidas 51 personas, todas ellas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Tenencia y comercialización de estupefacientes, en los operativos desarrollados en San Salvador, Perico, Libertador General San Martín, San Pedro, La Quiaca, Humahuaca y en el barrio capitalino de Alto Comedero. Para todos ellos fueron importantes las denuncias anónimas de los vecinos mediante los buzones del MPA distribuidos en sus diferentes sedes y en los centros vecinales de los barrios.