El juez Ortiz autorizó otra salida al femicida de Tania

En la jornada de ayer se dio cumplimiento de la "salida especial" concedida al femicida condenado Mauro Nahuel Aparicio Maza por el juez Gustavo Ortiz, la que derivó en un grave episodio de hostigamiento hacia la libertad de prensa y una abierta provocación a las sentencias judiciales vigentes.

Un clima hostil

Desde las 10, bajo condiciones climáticas adversas, se montó un operativo de seguridad en barrio Providencia, sobre calle Los Lapachos y los alrededores. La periodista Nora Ruiz realizó la cobertura desde la vía pública, respetando estrictamente el perímetro de 50 metros.

Pese al cumplimiento de las normativas vigentes, familiares directos del condenado (padre y hermana) abandonaron el domicilio para iniciar un acoso sistemático contra la reportera. El registro audiovisual documenta agresiones verbales, intentos de amedrentamiento y filmaciones constantes hacia la trabajadora de prensa, argumentando una inexistente "desobediencia judicial" por parte de la periodista.

Rara complicidad

La trabajadora de prensa sostuvo que fue abierta la presunta complicidad de efectivos del Servicio Penitenciario de Jujuy (SPJ) que en un vehículo sin identificación oficial, habían facilitado información logística a los familiares para identificar el vehículo privado en el que se desplazaba, permitiendo que la hermana de Aparicio Maza realizara actos de seguimiento y registro fotográfico del automotor en un claro acto de intimidación.

Asimismo, minutos antes de que el femicida saliera del domicilio para subir a la trafic del Servicio Penitenciario y ser trasladado al Penal, se observó el arribo de una unidad del Same, solicitada por la familia bajo el argumento de una descompensación de la madre del reo, quien antes se encontraba en la vereda observando a la prensa.

La ambulancia fue posicionada estratégicamente para que junto a la trafic bloqueara la visibilidad de la prensa, permitiendo que el femicida abandonara la vivienda hacia la unidad de traslado, sin ser visto.

Desafío a la sentencia

El punto de mayor gravedad institucional se produjo cuando el padre del femicida increpó a viva voz a la periodista, situación que quedó registrada en un video. Ante el recordatorio de que días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Tania Clemente Palacios, "mi hijo pronto saldrá libre, ya vas a ver".

Esta declaración, realizada en plena vía pública, abre interrogantes sobre la transparencia del proceso y el cumplimiento efectivo de una condena que ya ha agotado todas las instancias de apelación posibles.

Acciones legales

Ante la gravedad de los hechos, desde el lugar, la periodista se comunicó con autoridades del Ministerio Público de la Acusación y en horas de la tarde se presentó para radicar la denuncia penal por hostigamiento, persecución y violencia de género, aportando como prueba los registros audiovisuales y testimonios de vecinos del sector.

“Es un dolor perpetuo”

Mientras el país celebra que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la pena de prisión perpetua para el femicida Mauro Aparicio Maza, en San Pedro la realidad es otra. Anabella, hermana de Tania Clemente Palacios, rompe el silencio ante los beneficios judiciales que insultan la memoria de la víctima. “¿Dónde queda el respeto por mi hermana? ¿Dónde queda el dolor de mi familia, que quedó destruida para siempre? Mi hermana no vuelve cada vez que mis padres reciben estas noticias y terminan en cama o internados”.

“Un juez suprime visitas, otro las vuelve a autorizar. Mientras un condenado por femicidio recibe salidas especiales, una familia entera vive una condena perpetua de ausencia”. Mientras el sistema judicial de la provincia de Jujuy debate beneficios y traslados para el femicida condenado Mauro Nahuel Aparicio Maza, la familia de Tania Clemente Palacios atraviesa un calvario de revictimización que parece no tener fin. A través de una carta desgarradora escrita por Anabella Clemente Palacios, hermana de la víctima, la familia expone la falta de criterio de los jueces.

Pedido de Justicia

Anabella fue tajante en su reclamo de coherencia. “Hace unos días nos confirmaron la sentencia del asesino de mi hermana, y ayer recibo una notificación de que le conceden una salida especial”, expresó con la indignación de quien ve cómo los derechos del victimario parecen estar por encima de la paz de las víctimas. La familia describe un escenario de inestabilidad jurídica que impide el duelo: “No entiendo cómo pueden cambiar de decisiones todo el tiempo”. Para los Clemente Palacios, cada beneficio al femicida es una herida abierta que manda a sus padres directamente a la cama o al hospital.