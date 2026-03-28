Aicega, la figura en el 6º Encuentro

El gobernador Carlos Sadir encabezó el 6º Encuentro Provincial del Deporte con la participación de "Magui" Aicega.

En el estadio Olímpico Municipal de Palpalá se concretó la jornada denominada "Mujeres que marcan juego" con la destacada participación de la excapitana de Las Leonas.

Durante el encuentro, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, celebró la presencia de una referente del deporte nacional y destacó el trabajo que se viene realizando en materia deportiva. "Estamos muy contentos de contar con una campeona de esta magnitud y de acompañar el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Deportes en toda la provincia", expresó.

Asimismo, el mandatario puso en valor el crecimiento del hockey en Jujuy, señalando que la disciplina se consolida no solo en San Salvador, sino en todo el territorio provincial. En ese sentido, adelantó que se avanza en la concreción de nuevas canchas, con el objetivo de ampliar los espacios para la práctica deportiva ante la creciente demanda.

Sadir remarcó además la importancia de fortalecer la infraestructura deportiva como eje de gestión. "Estamos trabajando en toda la provincia para consolidar y ampliar la infraestructura, acompañando el interés creciente de niños, jóvenes y adultos por el deporte", afirmó, al tiempo que subrayó la decisión de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la actividad física y la realización de eventos de carácter nacional e internacional.

PRESENTE | CARLOS SADIR POSA JUNTO A LA EXCAPITANA DE LAS LEONAS.

Mientras que el anfitrión, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, destacó la presencia en "Magui" en la ciudad y consideró que su presencia es importante para incentivar a los chicos a la práctica del hockey.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Normando Álvarez García destacó el impulso sostenido que el Gobierno provincial otorga al deporte. "No se trata solo de acompañar, sino también de generar infraestructura. Próximamente se inaugurarán canchas de hockey sintético en San Pedro y en la capital, lo que permitirá seguir potenciando el desarrollo de nuestros deportistas", indicó. En esa línea, resaltó que el objetivo es que Jujuy continúe formando talentos que puedan alcanzar el más alto nivel competitivo. "El sueño es tener jugadoras jujeñas integrando Las Leonas, lo que significará haber cumplido una meta importante para el deporte provincial", sostuvo. Álvarez García también puso en relieve el rol del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social.

"El deporte es una de las mejores salidas para nuestros jóvenes, junto con la educación, constituyen el camino hacia el futuro", enfatizó. El secretario de Deportes, Luis Calvetti, valoró la realización de estos encuentros como espacios de formación e inspiración. "Contar con la presencia de referentes como Magui Aicega es un lujo. No solo fortalece el deporte, sino que también transmiten valores", cerró.

Recorrió la nueva cancha en Alberdi

“MAGUI” AICEGA | JUNTO A LUIS CALVETTI, EL INTENDENTE RAÚL JORGE Y RODRIGO ALTEA EN EL RECORRIDO.

En el marco de la visita a Jujuy, Magdalena Aicega fue invitada por el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, a recorrer las nuevas instalaciones de la cancha de hockey ubicadas en el barrio Alberdi, que brindarán a clubes y deportistas la posibilidad de contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de esta disciplina.

Luego del recorrido, Jorge adelantó la pronta inauguración del Estadio Municipal de Hockey, actualmente en su etapa final. “La inauguración de las canchas se ha demorado; las lluvias de verano complicaron los tiempos de obra, pero estimamos que para mayo estaremos en condiciones”, señaló.

Asimismo, enfatizó que “la capital se debía esta infraestructura, que está a punto de concretar el sueño de muchas personas que anhelaban un espacio para este deporte en nuestra ciudad. Además, su ubicación es estratégica, ya que permitirá impulsar el desarrollo y el crecimiento de los barrios que necesitan potenciarse a través de este tipo de obras”.

En la misma línea, agradeció la visita de la “leona” y destacó que “esta valiosa presencia ratifica la importancia que se le está dando al hockey en nuestra provincia”. Por su parte, Magdalena Aicega comentó que “recién hablábamos con ‘Chuli’ sobre la importancia de estas canchas, que permitirán el crecimiento del deporte en la provincia. Esto es una cadena, ya que implicará la formación de más jugadoras para el país; por eso felicitamos a la Municipalidad por esta iniciativa. Me encanta cada vez que me convocan para inaugurar canchas, porque allí se ve reflejado el crecimiento”.