Las temporada comienza con una obra de música y teatro

El Mozarteum filial Jujuy, dio a conocer la programación de conciertos para esta temporada 2026, que según anunció su presidente, Gustavo Méndez, se traduce en una marcada propuesta de música académica que atraviesa lo camarístico, lo sinfónico, la ópera y que traerá como novedad algunos guiños al teatro.

“Cada temporada se traduce en un reencuentro en el hall del Mitre con la calidez de los amigos y amantes de la música para iniciar juntos un viaje, el número 45 este año, y atravesar continentes, países y culturas con la música como protagonista en el escenario del centenario coliseo mayor”, aseguró.

La primera cita de este año será en el Teatro Mitre el día 16 de abril a las 21 horas con “Mi Querido Señor Mozart”, una obra novedosa que propone “un concierto dentro de una obra de teatro, o una obra de teatro dentro de un concierto”, tal cual el anuncio de esta producción nacional, de la mano de la reconocida pianista Fernanda Morello junto al actor Marcos Montes. Mozart amaba componer música para sus amigos y dedicó dos de sus conciertos para piano a Barbara Ployer, una de sus estudiantes predilectas. “Mi querido Señor Mozart” imagina la relación artística y afectiva que inspiró el Concierto en sol mayor K. 453, explorando la dinámica entre intérprete y compositor, y la amistad como potencia creativa.

ELENCO | INCLUYE UNA PIANISTA, UN ACTOR Y UNA ORQUESTA DE CÁMARA.

El actor Marcos Montes y la pianista Fernanda Morello, celebran en esta puesta, el encuentro entre música y texto. Con el maravilloso Concierto para Piano Nº 17 en sol mayor K. 453 como telón de fondo, la música de Mozart cobra vida, de la mano de una orquesta de cámara de prestigiosos músicos. Con todo, “Mi querido Señor Mozart” es una invitación abierta por igual a amantes de la música y el teatro.

Más sobre esta temporada

Después de este gran debut de la temporada 45º, la programación continuará el 6 de mayo a las 21 con la presentación del Trío Ginastera, integrado por Xavier Inchausti, José Araujo y Marcelo Balat. El 27 de junio a las 20la Orquesta Sinfónica UCASAL (Universidad Católica de Salta) llega con “Amores de ópera”, presentando a sus cantantes solistas con la dirección del maestro Jorge Lhez. En agosto, la propuesta es una gala internacional de piano, con el concierto de Ariel Lanyi, artista que llega desde Israel. La cita es el 27 de ese mes, a las 21. El cierre de la temporada será el noviembre (fecha a confirmar), con la presentación una vez más en nuestra provincia, de la Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por el maestro Jorge Mario Uribe. Recordemos que todos los conciertos se hacen en la sala mayor del Teatro Mitre.