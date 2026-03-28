Homenaje a mujeres palmasoleñas

Como parte de las acciones por el Mes de la Mujer, organizado por el municipio de Palma Sola, el intendente Francisco Baquera junto a su Gabinete participó de la sesión especial convocada por el Concejo Deliberante, para distinguir a mujeres que marcaron el camino político y democrático de la ciudad.

La sesión fue presidida por la presidenta del Deliberante, Marcela Gerez Ríos y en su transcurso, se entregaron diplomas a las mujeres que integraron e integran la vida política e institucional del pueblo, valorando su aporte al fortalecimiento institucional y de cada familia mientras transcurre la cotidianeidad el pueblo.

Entre las mujeres destacadas, se efectuó un especial reconocimiento a la exintendente María Rueda y a exconcejalas que desempeñaron su función legislativa desde 1989 hasta la actualidad. El acto de revalorización, reflejó el crecimiento de la intervención femenina en la toma de decisiones.

Uno de los momentos centrales y emotivos de la conmemoración fue el homenaje póstumo a la exedil Azucena María Rosa Delgado. Con un respetuoso minuto de silencio, autoridades municipales, familias y vecinos recordaron su memoria destacándose su incansable labor desarrollada y el legado imborrable que dejó en la memoria colectiva de los palmasoleños.

Entre las mujeres con reconocimiento público y con trayectoria política de Palma Sola destacadas, fueron María Magdalena Rueda (intendenta con gestión entre 1989 y 1991) y las exconcejales Victoria Guerrero (periodos 1995, 2011 y 2023), Mónica Alfaro (1995 y 1999), Silvia Alavar (1999 y 2005), e Ilda de Altamirano (2001 y 2005).

También fueron recordadas Natalia González (2013 - 2017 y 2019 - 2023), Liliana Gutiérrez (2013 y 2017), Gabriela Pacheco (2019 y 2023), Sonia Cerezo (2019 y 2023), Silvana Arjona (2021 y 2025) y la actual concejal Marcela Gerez Ríos (con gestión entre el 2025 y 2029).

Baquera señaló que las recordadas demostraron diariamente vocación de servicio, solidaridad, dedicación y un fuerte compromiso con la comunidad.