Viernes inestable en San Salvador de Jujuy

Este viernes se presenta con condiciones inestables en San Salvador de Jujuy y gran parte de la provincia, en una jornada marcada por la vigencia de una alerta amarilla por tormentas fuertes emitida para sectores de la Puna.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son: Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques, donde se prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según el informe oficial, estos fenómenos podrían estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento, caída ocasional de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos. En este sentido, se estiman valores de lluvia acumulada entre 10 y 25 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

En cuanto al pronóstico para la capital jujeña, la jornada comenzará con lloviznas durante la mañana, con temperaturas cercanas a los 20°C y vientos leves del sector sudoeste. Por la tarde se esperan tormentas aisladas, con una máxima que alcanzará los 23°C y vientos del noreste entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a intensificarse con tormentas más generalizadas, aumentando la probabilidad de precipitaciones al 40%-70%, mientras que la temperatura descenderá nuevamente a los 20°C.

Las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.