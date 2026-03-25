25 de marzo: Día de la Mujer Boxeadora Argentina

La medida, que había sido impulsada por la Unión de Periodistas de Boxeo (UPERBOX), fue sancionada con el consenso general de todos los bloques.

Se eligió este día ya que el 25 de marzo se entregó la licencia número 1 a Marcela "La Tigresa" Acuña, considerada la pionera del deporte entre las mujeres.

El proyecto fue elaborado por Mercedes de las Casas y Leandro Santoro, quien recibió en su despacho a las campeonas mundiales Erica "La Pantera" Farias y Paola Casalinuovo y a la medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 Victoria Saputo.

Esta fecha tiene por objetivo visibilizar a las mujeres que practican y se destacan en la disciplina. Busca reconocer la lucha de las mujeres por abrir caminos de igualdad en los diferentes ámbitos sociales, culturales y deportivos, sobre todo en una comunidad como la del boxeo en la que predominan los hombres.