Operativo de descacharrado en el barrio Las Tipas

En el marco de las tareas de saneamiento que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad de Palpalá, este jueves se llevará a cabo una nueva jornada de descacharrado en el barrio Las Tipas. La actividad tiene como objetivo principal la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante el retiro de elementos que puedan servir de reservorio para el insecto.

El recorrido del camión por las calles del barrio está previsto para el turno mañana, entre las 8.00 y las 12.30 horas. Se solicita a los vecinos que deseen participar de la limpieza de sus hogares colocar los elementos en la vereda antes del inicio del operativo para facilitar el trabajo de las cuadrillas de recolección.

Durante la jornada se retirarán exclusivamente objetos que favorezcan la acumulación de agua estancada, tales como neumáticos viejos, latas, botellas, baldes rotos, lonas y chatarra en general. Es importante señalar que este servicio es específico para la prevención sanitaria, por lo que el personal a cargo no recolectará residuos domiciliarios comunes, restos de poda ni escombros de construcción.

Estas acciones forman parte de un cronograma que ya ha alcanzado a diversos sectores y que busca reducir la población del mosquito antes de la llegada de nuevas precipitaciones. La efectividad de estas tareas de control ambiental depende en gran medida del compromiso de cada grupo familiar en el mantenimiento y orden de sus patios y espacios abiertos.