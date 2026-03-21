El Tren Solar de la Quebrada suma un nuevo apeadero

El Tren Solar de la Quebrada continúa expandiendo su propuesta turística con la incorporación de un nuevo apeadero Tren Solar - El Bayeh, que quedará formalmente inaugurado este domingo a las 10.40 hs en el marco de la Vendimia organizada por la bodega, integrándose a una de las celebraciones más representativas del calendario vitivinícola de la Quebrada.

Este contexto no solo potencia el valor simbólico del evento, sino que también refuerza la articulación entre el Tren Solar y la producción local, consolidando una experiencia que une transporte sostenible, cultura y vino de altura en un mismo recorrido.

Esta nueva parada, ubicada en la zona de Maimará, permitirá a los pasajeros descender directamente en un entorno de viñedos, conectando de manera directa el recorrido ferroviario con la Ruta del Vino de Jujuy, uno de los productos turísticos en mayor crecimiento en la región.

El Tren Solar de la Quebrada se posiciona como el eje central de una experiencia turística innovadora en la Quebrada de Humahuaca. La incorporación de este apeadero, que se suma al de Posta de Hornillos, y otro apeadero en proyecto, transforma la experiencia del viaje, acercando a los visitantes a propuestas vinculadas al vino de altura, la gastronomía regional y la identidad productiva de la Quebrada

Ruta y Tren del Vino: un destino en expansión

La Ruta del Vino de Jujuy se posiciona hoy como uno de los circuitos turísticos más singulares del país, con más de 150 kilómetros que atraviesan distintos pisos ecológicos y permiten descubrir vinos de altura con identidad propia. En este contexto, el nuevo apeadero representa un avance clave: por primera vez, una bodega de la Quebrada cuenta con acceso ferroviario directo, facilitando la llegada de visitantes y potenciando el desarrollo del enoturismo en la región. Como parte de su evolución, el Tren Solar impulsa en 2026 una de sus propuestas más innovadoras: el “Tren del Vino”, una experiencia temática que eleva el recorrido a un nivel sensorial y cultural.

Este producto integra el viaje en tren con visitas a bodegas, degustaciones guiadas y propuestas gastronómicas, acompañado por un relato que pone en valor la historia, el territorio y las particularidades del vino jujeño.

El Tren Solar conecta mucho más que destinos

Con esta nueva infraestructura y el desarrollo de propuestas como el Tren del Vino, el nuevo mercado de Maimará, Cielo en Movimiento, el Tren Solar de la Quebrada reafirma su rol como motor de innovación turística, generando nuevas oportunidades para las comunidades locales y fortaleciendo una visión de turismo sostenible, con identidad y proyección internacional.

La inauguración de este apeadero no solo suma una parada: abre una nueva forma de recorrer Jujuy a bordo del Tren Solar, donde cada estación se convierte en una experiencia y cada viaje en una historia que conecta paisaje, cultura y producción.