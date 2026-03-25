Capacitan a emprendedores en distintas localidades de la provincia

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante durante el mes de marzo una serie de capacitaciones, talleres y acciones territoriales destinadas a fortalecer el desarrollo emprendedor en distintas localidades de Jujuy.

Las actividades se desplegaron en Caimancito; Humahuaca; San Salvador de Jujuy; La Esperanza; Palma Sola; Los Alisos; San Antonio y Abra Pampa, consolidando una estrategia de alcance provincial que promueve la inclusión económica y el desarrollo local.

En este marco, se realizaron talleres sobre cómo iniciar un emprendimiento y acceso a líneas de financiamiento, orientados a brindar herramientas concretas para la generación de ingresos, mejorar la comercialización y potenciar proyectos productivos.

Asimismo, se desarrollaron talleres de reciclaje creativo, ecoprint y elaboración de productos artesanales, promoviendo la economía circular, la innovación y el aprovechamiento de recursos locales, especialmente en contextos comunitarios.

Como parte de las propuestas, también se dictaron talleres de elaboración de huevos de Pascua y roscas, brindando herramientas prácticas para la producción de alimentos con valor agregado, generando oportunidades concretas de emprendimiento en fechas clave del calendario comercial.

Las acciones también incluyeron la participación en espacios de comercialización como el Centro de Abastecimiento Campesino Pucará en Caimancito, fortaleciendo el vínculo entre productores, emprendedores y consumidores, y acompañando procesos de desarrollo territorial.