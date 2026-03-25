Nuevo edificio para Zoonosis en San Pedro de Jujuy

La gestión Municipal del Intendente Julio Bravo, cuenta con un importante avance en la construcción que será destinada a la Dirección de Control de Plagas, Sanidad y Zoonosis en barrio Las Maderas. Sobre el exCentro de Jubilados Ferroviarios, la Dirección de Obras Públicas realizó diversos trabajos “para recuperarlo a nuevo prácticamente, ya que son diversas las tareas que se tenían que realizar y así refuncionalizarlo”, manifestó el Director de Obras Públicas, Cristian Isasmendi.

Brindó detalles de los trabajos desarrollados “seguimos edificando lo que serán las nuevas oficinas de la Dirección de Zoonosis, sobre la estructura que está se trabajó en tabiquería, cielo raso, durlock, se está modificando todo lo que es la instalación eléctrica”.

Agregó que “reacondicionamos todo lo que es la parte sanitaria considerando que será para el área zoonosis donde va a trabajar personal de veterinaria, habrá una sala de espera, sala de recepción para la gente como así también para las mascotas que traen, luego habrá otro cuarto para revisión y un quirófano para las castraciones”. Isasmendi, remarcó que el flamante edificio “contará con todo lo necesario para el bienestar de la comunidad en general porque es un trabajo muy grande el que se realiza y en el cual asisten muchas personas”.

En cuanto a los tiempos de obras, contó que “estamos en la última etapa, la próxima semana estaríamos cerrando y nos queda un sector de depósito que va a ser ampliado sumado a algunos trabajos complementarios”, concluyó.