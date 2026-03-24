Intentó sobornar a los agentes policiales durante un control

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres durante un control de alcoholemia en la ruta nacional N° 9, a la altura de un cementerio ubicado en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. El conductor de una camioneta se negó a realizarse el alcohotest, intentó sobornar a un agente policial y luego lo amenazó. Mientras que el acompañante tenía pedido de captura por estar relacionado a un robo.

El ilícito sucedió días pasados, en momentos que por la tarde los integrantes de Seguridad Vial realizaban los habituales controles de alcoholemia en la ruta 9, en las inmediaciones de un camposanto y de predios deportivos que se encuentran a ambos lados.

En ese contexto, alrededor de las 17 el personal destinado al control frenó el desplazamiento de una camioneta Ford Ranger de color rojo con dos ocupantes.

Fue entonces cuando el personal intentó proceder con el alcohotest, pero el conductor se negó. Además, el hombre comenzó a mostrarse hostil al no querer exhibir la documentación del rodado que conducía.

La situación empezó a escalar en tensión y el sujeto, al verse en problemas con la autoridad policial, se le ocurrió ofrecer a los uniformados su billetera con dinero en su interior. Como consecuencia de ese ilegal accionar, los agentes que acompañaban durante el control procedieron a detener al conductor, a quien redujeron y esposaron. Mientras, el aprehendido les profería insultos y amenazas a los efectivos.

Tras esto, también se inspeccionó el interior del rodado que manejaba y se descubrió que tenía seis paquetes con hojas de coca en estado natural, por lo que se dio intervención a la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero.

No obstante, los uniformados consultaron en la base de datos policial y detectaron que el acompañante tenía pedido de comparendo vigente por estar relacionado a un hecho de robo ocurrido en el 2020, según el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac).

Por último, luego de notificar lo ocurrido al ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el mismo dispuso que se traslade a los protagonistas a la Seccional 46°. Además, al conductor se le confeccionaron las actas de infracción por no contar con la documentación de la camioneta y la verificación técnica vehicular.