Se postergó la reunión entre el Cedems y el ministerio de Educación

En el inicio de la primera jornada del paro de 48 horas convocado por el Cedems, el gremio confimó esta mañana que el acatamiento "hasta el momento ronda el 65% y que llega al 90% en algunas escuelas de la provincia". Así lo informó el secretario gremial del sindicato, Mariano Ortiz, quien informó que la reunión que estaba pactada para hoy con autoridades del ministerio de Educación "fue postergada vía Whatsapp hasta el lunes próximo".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el gremialista explicó que la postergación del encuentro con los funcionarios, en la que se había a hablar sobre el tema de abonos y de los cargos jerárquicos en las escuelas técnicas, se debió "a las medidas de fuerza" que vienen realizando. "No me parece correcta esta cancelación ya que se trata de problemas urgentes que están aquejando al sistema educativo y que la reunión no debería suspenderse por una medida de fuerza, ya que esta postergación cae una vez más en perjuicio de la docencia y del alumnado", acotó.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en las que afirmó que hay docentes que ganan entre 3 y 4 millones de pesos, el sindicalista sostuvo que el funcionario "se refiere a algunos cargos de supervisores o algunos cargos de directivos que tienen un 100% de zona desfavorable" y que se trata de docentes de algunos colegios que están "muy en la ruralidad". "Es cierto que hay algunos que ganan eso, pero obviamente esos salarios están muy lejos de lo que percibe la mayoría de la docencia en Jujuy. Incluso tenemos muchos compañeros que cobran menos del mínimo porque en el nivel medio, para cobrar ese mínimo de $870 mil, hay que tener 15 horas cátedra, y existen muchos profesores que no llegan todavía a las 15 horas cátedra y que están percibiendo menos de ese piso salarial".

En otro tramo del diálogo radial, Ortiz aclaró que "hay otro error de argumentación" cuando se dice que los docentes trabajan 4 horas, "ya que sería muy bello que trabajáramos 4 horas y cobráramos esos sueldos magnánimos que no cobramos". "Digo esto porque un docente, para llegar a las 36 horas semanales tiene que trabajar de lunes a viernes toda la mañana y algunas horas también a la tarde. Y estaríamos dejando afuera de ese análisis todas las horas que nos lleva el tema de las correcciones de las pruebas, las correcciones de trabajos prácticos, la elaboración de las pruebas, la elaboración de los trabajos, las planificaciones y el tiempo que le dedicamos a los actos escolares, al acompañamiento de los chicos en algunos eventos particulares como la fiesta del estudiante, los bautismos y las despedidas, que exceden al horario en el que estamos adentro del colegio", exclamó.

Interrogado sobre cómo seguirá la protesta del Cedems, el sindicalista sostuvo que "casi seguro" mañana desde las 19 se realizará una marcha de antorchas donde no solamente estará el sector de educación del nivel secundario y primario, sino también "trabajadores municipales, gente del sector de la salud y otros sectores de la sociedad que estamos sintiendo este ajuste". "La verdad es que no nos está alcanzando el sueldo, ya que tenemos un aumento que ronda entre los $20.000 y los $50.000, mientras que el kilo de carne ya pasó la barrera de los $20.000 y el litro de nafta súper ya superó la barrera de los $2.000, y ya sabemos que cada vez que sube un poquito la nafta, todo sube mucho más de ese porcentaje. Estamos cada vez ajustando más y más el cinturón, e incluso buscando nuevas formas de generar ingresos para poder mantener a nuestros hogares", afirmó Ortiz.

En ese contexto, el secretario gremial del Cedems ratificó el rechazo al 2% extra que van a liquidar con el sueldo de este mes porque "no es un aumento nuevo, sino que simplemente el Gobierno decidió achicar los tramos y decidió adelantar para este mes el 2% que era para junio". "O sea que seguimos teniendo la misma oferta salarial que teníamos el mes pasado, nada más que de de otra manera", expresó.

