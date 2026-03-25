Avanzan las obras en el predio La Mielera y en la terminal de ómnibus

La construcción de las mallas de contención destinadas a la nueva cancha de hockey sintética en el predio de La Mielera presenta un avance significativo. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de armado de estructuras en los talleres de Obras Públicas, con el objetivo de cubrir el perímetro del campo de juego.

Diego Zambrano, director del área, informó que se encuentran en la última etapa de construcción de los 260 metros lineales de malla necesarios. El funcionario señaló que, si bien las condiciones climáticas de los últimos días afectaron el ritmo de trabajo en el terreno, se mantiene el objetivo de finalizar las tareas para la inauguración del espacio, prevista para el 5 de abril. "Estamos en la última etapa para luego proceder a colocarla; vamos a seguir a paso firme, confiamos que van a parar las lluvias y podremos concretar la obra", manifestó Zambrano.

De manera paralela, el personal técnico intervino en la terminal de ómnibus para reparar la numeración de los andenes, la cual presentaba deterioros por el paso del tiempo y la presencia de aves en el sector. Los trabajos incluyeron la extracción de las piezas dañadas y una limpieza general de las estructuras de chapa.

Para evitar nuevos daños en la señalética, se instalaron dispositivos disuasorios en los sitios de anidación. Según detallaron los responsables de la tarea, la acumulación de desechos de aves había comenzado a arruinar el material, por lo que se procedió a una restauración integral de los indicadores de cada plataforma.