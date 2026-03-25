Presentaron plan ambiental estratégico a veinticinco años

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático puso en marcha un ambicioso programa de planificación estratégica con una visión proyectada a 25 años, en articulación con el Ministerio de Modernización.

El proceso, que tuvo su jornada inicial encabezada por el especialista Eduardo Balbi, se extenderá durante los próximos seis meses mediante encuentros semanales. En estas sesiones, los equipos técnicos trabajarán en el diseño de objetivos que permitan una gestión ambiental sólida, medible y adaptada a los desafíos globales. Para garantizar la ejecución y el rigor técnico del plan, el ministro de Ambiente, Leandro Álvarez, designó como coordinadoras estratégicas a Marina Giordana (Directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales) y a Gabriela Jeckeln (Dirección de Cambio Climático).

.Por su parte, el Ministerio de Modernización aporta el componente de innovación y eficiencia en la gestión. El equipo está liderado por María Guadalupe Bravo, directora de Planeamiento Estratégico, y Jorge Savio, director de Inclusión Digital, quienes integrarán herramientas de digitalización para asegurar que las políticas públicas sean modernas y transparentes.

Este plan busca responder a las necesidades locales, y alinearse con estándares internacionales como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Al establecer metas e indicadores de impacto, Jujuy apunta a fortalecer su rol en la transición ecológica y la economía circular. “Este tipo de procesos permiten establecer políticas integrales que trascienden gestiones, garantizando una gestión responsable de los recursos naturales para las próximas generaciones”, destacaron desde los equipos técnicos.

El plan estratégico contempla la definición de políticas públicas vinculadas a ejes centrales como: Gestión integral de residuos, Mitigación y adaptación al cambio climático, Conservación de la biodiversidad, Uso eficiente de recursos naturales, Visión socioambiental del desarrollo y Fortalecimiento institucional y modernización del Estado. Con esta apuesta, Jujuy busca consolidar un modelo donde el crecimiento económico y la preservación del entorno caminen de la mano, asegurando un legado ambiental para las próximas décadas.