Los Delfines en la quinta fecha del calendario

La penúltima fecha del Regional del NOA de aguas abiertas tuvo varios podios de los integrantes de Los Delfines. En el dique Campo Alegre de la vecina provincia de Salta, estuvieron a la altura de las exigencias dejando "un saldo muy positivo", manifestó Gabriela Vallejo.

La entrenadora resaltó que les tocó una jornada realmente muy buena "la temperatura del agua estuvo agradable, muy bueno, fue un día soleado, muy lindo, y la convocatoria fue muy buena".

La profesora Vallejo resaltó que "fuimos con un buen grupo de nadadores, la mayoría con podios y buenos tiempos más allá que entrenamos en pileta a cielo abierto pese a las temperaturas que ya se sienten comenzaron a bajar, pero estamos bien, con un desempeño muy bueno".

Sucede que Los Delfines "somos una escuela de verano y logramos resultados esperados que muestran a la clara la evolución y el nivel que tienen, pero es porque desde octubre del año pasado cuando habilitamos la pileta no dejamos de trabajar", subrayó.

En cuanto al detalle de las posiciones, Gabriela Vallejo detalló: "En infantil estuvo Selena Soto de la ciudad de El Carmen, Kiara Torrejón de Monterrico fue segunda, Agustín Pasarella de Monterrico fue segundo, Lucas Melendres de Monterrico se quedó con el primer puesto, en premaster Aaron Maraz y Gerardo Alanis, ambos de Monterrico, Araceli Lacsi fue tercera, Gustavo Soto de El Carmen quedó segundo", y agregó "en master A Martín Giménez fue segundo, en master D Alejandra López fue segunda y en master C Beatriz Ruiz primera".

Queda una fecha más y será el 11 de abril en Catamarca "vamos a decir presentes, retomamos los entrenamientos y esperamos llegar al ciento por ciento para cerrar ya el circuito con podio", concluyó.