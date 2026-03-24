El peregrino “recibe el Perdón”

Desde el 2016 que el padre Lucas Salcedo (de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires), misionero de la misericordia, viene a Jujuy a participar de las celebraciones patronales. A Tumbaya llegó en el 2023, luego al año siguiente y ahora invitado por el párroco Abraham Pereira.

Antes de trasladarse a Tumbaya estuvo en Perico interviniendo en las honras a San José, y el pasado sábado subió a Punta Corral de donde concelebró las misas por los peregrinos, volviendo el domingo. Y hoy nuevamente ascenderá hasta el santuario.

El papa Francisco en el 2016 inició el Jubileo del año de la misericordia, oportunidad en que invitó a sacerdotes que querían participar como misioneros, asistieron mil de todo el mundo y él fue uno de los 5 que representaron a Argentina.

Allí recibieron el envío misionero y la potestad para confesar, desde entonces se dedica a visitar diferentes santuarios para celebrar novenas en las fiestas patronales y ofrecer el servicio de la reconciliación (confesión).

En Jujuy "las fiestas patronales se viven con mucha intensidad, es muy lindo participar. La celebración de Tumbaya tiene su particularidad, porque es una peregrinación en la montaña, en todas las que tuve es en la llanura", señaló.

Confesar a los peregrinos "es una experiencia distinta que una confesión habitual, porque la Mamita fue trabajando en su corazón durante el caminar, cuando llegan además del cansancio lo hacen con una gran movilización interna. Es como un retiro espiritual, en su corazón se movilizan emociones y cosas muy profundas".

Delante de la Virgen "quiere ofrecerle todo lo que le pesa en su corazón, es el momento de la reconciliación donde recibe el perdón de Dios y se siente amado", relata sobre las experiencias. "Lo que Dios suscita en el corazón de cada peregrino es único".

No sólo recorre el país participando en patronales, también el exterior, y en esas oportunidades comentó que su mamá le preguntó cuáles son los lugares más lindos de Argentina respecto a su paisaje, gente y expresión de fe: "Le respondí que Jujuy y Catamarca son especiales".

Afirmó que también se emociona como la feligresía en los festejos patronales, "uno al contemplar tanta gente que se manifiesta, aumenta nuestra fe en Jesús y la Virgen".

Consultado sobre qué confiesan los peregrinos en el cerro, respondió: "Lo primero es una emoción, un montón de cosas enredadas en el corazón y depositan en la Virgen y en Jesús muchas cosas guardadas. Es diferente a una confesión que se hace en la parroquia de la ciudad".

En el cerro se produce "una apertura total del corazón y un acto de confianza, confiesan situaciones de ruptura, pecados concretos, desencuentros, amargura, angustia, búsqueda existencial, pero sobre todo de confianza en saber que Dios y la Virgen están ahí", finalizó.

A media mañana inicia la peregrinación

Hoy a las 9.30 en la iglesia de Tumbaya, será bendecido el personal que intervendrá en el Operativo de salud y seguridad, por la peregrinación a Punta Corral, y también los fieles que desde hoy ascenderán hasta el santuario, aunque desde semanas atrás que es permanente la partida de fieles.

En el pueblo y en Tunalito a la vez se desplegará el operativo hasta el Domingo de Ramos cuando descienda la Virgen de Copacabana acompañada de sikureros y miles de devotos. A las 19 en el santuario se oficiará la misa de apertura, mientras que en Tumbaya se producirá un gran movimiento de personas que se extenderá hasta el domingo a la espera de la Virgen. El pueblo norteño dejará de lado su tranquilidad cotidiana para vivir su celebración religiosa de altura más importante y también del NOA por la masividad de fieles y características que posee.