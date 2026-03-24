Robó un celular y lo rompió antes de ser aprehendido

Un hombre que junto a otras personas había protagonizado un robo, fue detenido por los efectivos y antes de ser interceptado, destrozó el celular que había robado.

El hecho se registró días atrás, en un sector del barrio Punta Diamante de la capital jujeña, cuando los efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM-4) tomaron conocimiento de un robo en poblado y en banda, donde varios delincuentes redujeron a golpes a un joven y lo despojaron de su celular y sus zapatillas.

Los efectivos fueron alertados y de inmediato montaron un rastrillaje por las inmediaciones e interceptaron a uno de los sospechosos en la intersección de calles Zafiro y Abra de Rachaite.

Al verse rodeado, el delincuente intentó descartar un teléfono marca Samsung, arrojándolo contra el personal policial y provocando que quede totalmente destrozado.

Al verificar sus antecedentes en el sistema Ciac, se constató que el aprehendido poseía dos pedidos de comparendo vigentes y medidas restrictivas por violencia de género. El sujeto fue trasladado a la Seccional 1º, donde quedó detenido.