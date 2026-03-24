Robaron a un joven y terminaron detenidos

Dos hombre fueron detenidos y uno es intensamente buscado por los efectivos, luego de asaltar a un joven en inmediaciones del Parque Lineal del río Xibi Xibi de la capital jujeña.

El hecho se registró el domingo pasado, alrededor de las 18.45 en inmediaciones del puente Tucumán, uno de los acceso al microcentro jujeño.

En esas circunstancias, un joven caminaba por el lugar y fue interceptado por al menos tres delincuentes, quienes lo redujeron y lo obligaron a que entregara sus pertenencias.

La víctima forcejeó con los malvivientes e intentó huir de la escena y en esas circunstancias fue brutalmente agredido.

Con las características aportadas por la víctima, los efectivos desplegaron un operativo logrando ubicar a uno de los sospechosos en el barrio Punta Diamante, quien intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial, siendo rápidamente reducido.

Así mismo, se procedió a la demora de un segundo individuo vinculado al hecho. Ambos fueron trasladados a la Seccional 1°, donde la víctima reconoció a los aprehendidos como autores de la agresión y el robo.