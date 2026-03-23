Irán negó haber iniciado negociaciones con EE.UU.

El gobierno iraní desmintió a Donald Trump y negó haber iniciado negociaciones con Estados Unidos. “Son noticias falsas que se utilizan para manipular los mercados”, expresaron. A su vez, anunció una nueva ola de ataques contra Israel.

La confirmación llegó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní que aseguró que recibió mensajes a través de “países amigos” sobre la solicitud estadounidense para entablar conversaciones. Sin embargo, aseguró que desde el inicio de la guerra no hubo comunicación.

“En los últimos días se recibieron mensajes a través de algunos países amigos en los que se indicaba una solicitud de Estados Unidos para entablar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra”, afirmó el portavoz Esmail Baqai, citado por la agencia oficial IRNA. Sin embargo, negó que eso haya sucedido.

En el mismo sentido, subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y sobre las condiciones para el fin del conflicto no han cambiado.

Bagaei sostuvo que en respuesta a Estados Unidos se “emitieron las advertencias necesarias sobre las graves consecuencias de cualquier agresión contra las infraestructuras vitales de Irán, y se subrayó que cualquier acción contra las infraestructuras energéticas iraníes será respondida con una reacción contundente, inmediata y efectiva por parte de las Fuerzas Armadas”.

Las declaraciones del portavoz se dieron a conocer luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que había iniciado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenó posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las negociaciones.

Según el mandatario, en las conversaciones habrían participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes mantuvieron contacto con un político “respetado” de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí.

Sumado a ello, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, confirmó que no existió comunicación para poner fin al conflicto bélico. “No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel”, afirmó en un mensaje en X.

El dirigente iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria dijo que “el pueblo iraní exige un castigo completo para los agresores” y subrayó que las autoridades del país se mantienen “firmes” hasta alcanzar ese objetivo.