Protagonizó un incidente vial y está en grave estado

Un joven de 18 años se encuentra internado en la sala de cuidados intensivos del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, luego de haber protagonizado un siniestro vial.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, cuando la víctima llegó por sus propios medios al nosocomio de la ciudad de El Carmen, manifestando haber sufrido un siniestro vial en un tramo de la ruta provincial Nº 42, a la altura del acceso a la mencionada ciudad, en el momento que circulaba a bordo de su motocicleta.

El joven ingresó al hospital local y cuando relataba cómo sucedieron los hechos, se descompensó y fue trasladado de urgencia al nosocomio cabecera de la provincia, ingresando con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal grave con pérdida de conocimiento, quedando alojado en la sala de cuidados intensivos.

Los efectivos de la Seccional 8º de El Carmen tomaron conocimiento del hecho y una vez interiorizados, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primera medida las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para avanzar con la investigación.

Por otra parte se supo que los investigadores tratan de establecer las circunstancias en que ocurrió el siniestro y es por eso que aguardaban que mejore el estado de salud del joven de 18 años.

Es por eso que se comunicaron con los familiares del joven, para que puedan establecer si en el momento del siniestro circulaba junto a otra persona.

Por disposición del representante del MPA, las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 8º de la ciudad de El Carmen.