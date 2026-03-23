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Parque de la Memoria

En Jujuy la Izquierda mañana moviliza por Día de la Memoria

Quiere llenar las calles contra el negacionismo y el ajuste de Milei.

Lunes, 23 de marzo de 2026 00:00
REPUDIO | LA IZQUIERDA REAFIRMA SU POSICIÓN DE DEFENSA Y COMBATIVA A LA VEZ.

Al conmemorarse mañana el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT - U), convocó a la ciudadanía capitalina a movilizarse y manifestarse bajo las consignas "Son 30.000, fue genocidio, y Contra el negacionismo de Milei y sus cómplices".

La izquierda jujeña con este llamado marcará una posición de independencia de clase, ante el silencio de otros sectores políticos, gremiales y organizaciones, culminando la marcha con la lectura de un documento propio.

El punto de encuentro es el Parque de la Memoria (ubicado en el acceso sur a esta ciudad), donde a las 16 comenzará la marcha al casco céntrico junto a los organismos de Derechos Humanos y a todos aquellos que quieran sumarse.

En la jornada en que se recordará la etapa más oscura de nuestra historia y a la luz de los desafíos del presente, el sector político decidió encabezar el rechazo a lo sucedido llamando a una movilización unitaria y con un documento independiente que se conocerá al término de la marcha.

Sin dudas la movilización unitaria y la lectura del documento independiente será un momento de acción y reflexión de todos aquellos "que venimos enfrentando los planes reaccionarios de Donald Trump, del FMI, de Javier Milei, del Gobierno provincial y de las grandes patronales", se señaló desde el FIT - U.

A 50 años del golpe de Estado "el mejor homenaje que podemos rendir a los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos es pelear por construir una organización política propia que ponga de pie a la clase trabajadora y con su fuerza social, nos permita terminar con la herencia de la dictadura y el capitalismo".

En un comunicado la Izquierda arenga: "Este 24 seamos millones en todas las calles y plazas del país. Convocamos a marchar junto al PTS y las organizaciones que reivindicamos la independencia política del Encuentro memoria, verdad y justicia".

"A 50 años del golpe cívico-militar, llenemos las calles contra el negacionismo y plan de ajuste de Milei y sus cómplices".

 

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