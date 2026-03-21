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Sábado con alerta por tormentas

Hay probabilidades del 100% de lluvias para la noche de hoy.

Sabado, 21 de marzo de 2026 07:54

El otoño comenzó con alerta por tormentas fuertes para la tarde de hoy que probablemente se extienda hasta la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy, si bien el sol ya salió, probabilidades de chaparrones para la mañana de hoy y alerta por fuertes tormentas para la tarde para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara en donde el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local.

La temperatura máxima de hoy podría llegar a los 26 grados.

Para la Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya también hay alerta por fuertes tormentas en donde la temperatura máxima puede llegar a los 25 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amanece frio con 7 grados y para hoy se anticipa cielo mayormente nublado durante la mañana y tarde de hoy con una temperatura máxima de 23 grados y para la noche se anuncia probabilidades de tormentas que llegan a un 40%.

 

 

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