Galleguillo fue ovacionado en Perico

Una extraordinaria noche de serenata, música, danza y muchos emotivos momentos se vivieron en la ciudad comercial de Perico, dónde se concretó la Serenata a San José 2026 con una grilla que conquistó al público y se dejó instalada una plaza nacional de los festivales por la televisación del evento a todo el país.

La fiesta de San José es la más popular de Perico y una de las más representativas del interior de la provincia, ya que la fe y devoción, se transmiten en forma de arte en el escenario de todos los años.

En esta edición, la organización a cargo de la Municipalidad de Perico, decidió de manera muy acertada, realizar el evento en el autódromo Mario Illescas, que brindó mayor comodidad a la gente.

La noche de espectáculos inició con el grupo Jujeños que volvió al ruedo musical con todo y fue un arranque de gran nivel para el festival. Siguieron academias de danzas, el grupo local Ufanos y luego muy ovacionados Los Del Fogón, también de Perico.

A las 23, llegó el turno del artista riojano Sergio Galleguillo, quién desde la primera canción brindó afecto a los periqueños y era un ida y vuelta de cariño. Comenzó con "Qué linda que es La Rioja", y siguió con clásicos gigantes como "Amor prohibido", "Agitando pañuelos" y "Zamba de mi madre" que llenó de lágrimas a la gente.

Luego interpretó zambas con su hija Salomé Galleguillo que tiene una voz privilegiada y se complementa muy bien con el "Gallo". Y llegaron los momentos épicos para el público como "El Camión de Germán", "Volver a Tilcara" y un cierre extraordinario con "Carnaval en La Rioja". Sergio en el escenario recordó su niñez y adolescencia dónde visitaba seguido Jujuy por el trabajo de su padre y arengó a los vecinos a seguir sus sueños y pelear por lograr lo imposible, se fue ovacionado por más de 30.0000 personas que estuvieron presentes en la noche de San José.

El festival continuó con Las Voces de Orán que dieron un show de gran nivel y además se vivió otro momento épico, ya que invitaron a Pitin Salazar a subir al escenario y volvieron a los orígenes musicales de Las Voces. Además, antes se destacaron Flor González, Los del Pial y Matías Estayo como artistas locales en el escenario.

Siguió Micaela Chauque y dió cátedra de música andina, realmente un espectáculo impecable y con mucha poesía, danza y un nivel musical muy alto. Micaela invitó a Adrián y Deborah de Los Dados Negros, dejando otro momento épico para la noche, dejando un espectáculo maravilloso que ya había sido presentado en la plaza Próspero Molina de Cosquín y en Perico fue pura ovación.

La noche continuó con Christian Herrera que dejó todo en el escenario. Un concierto impecable, con esas canciones que la gente baila y se divierte.