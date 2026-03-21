Jubert aseguró que la Legislatura "está trabajando"

En respuesta a cuestionamientos de legisladores de la Izquierda y de otros sectores partidarios, el presidente del bloque del Frente Jujuy Crece en Diputados, Santiago Jubert aseguró que la Legislatura de Jujuy "está trabajando" como también las comisiones ya fueron constituidas.

Al concluir la segunda semana desde la segunda sesión ordinaria (el 4 pasado) del nuevo período legislativo y no haberse convocado nuevamente a sesionar, desde el PTS - Fitu y del Partido Justicialista se escucharon diversas quejas al respecto.

Lejos de molestarse y responder a las críticas, Jubert señaló que la Legislatura "está trabajando, está funcionando y las comisiones ya fueron conformadas", y apuntó que para sesionar "debemos disponer los despachos de las comisiones" que confía los dispondrán en la próxima semana, luego del fin de semana largo.

Una vez se emitan los mismos "podremos cumplir con la otra parte fuera de lo que es el trabajo de comisiones, que es precisamente sesionar". Debe recordarse que en la segunda sesión tomaron estado parlamentario más de 100 proyectos de ley presentados por los diferentes bloques.

Consultado sobre la constitución de las comisiones, afirmó que "están definidas" y cada una de ellas (15) "ya tienen su agenda para tratar los proyectos que fueron enviados en la sesión pasada donde tomaron estado parlamentario". En esa oportunidad también se conocieron comunicaciones y resoluciones de presidencia de Diputados y del Ejecutivo provincial; proyectos de resolución, de declaración y de solicitud de informes.

Más adelante el legislador apuntó que "algunas ya están trabajando y se concretaron distintas reuniones para estudiar los proyectos ingresados. En consecuencia estamos esperando que obtengan despachos algunos de ellos para continuar con nuestra tarea legislativa".

Si la próxima semana habrá sesión a pesar de tener tres jornadas laborales, respondió que "no importa si sólo hay tres jornadas hábiles, lo que decidirá el llamado a sesionar es si tenemos los despachos de comisiones, para fijar la fecha".

Al referirse a la agenda de trabajo compuesta por las iniciativas presentadas por los diferentes bloques, citó primeramente el proyecto de ley de Coparticipación municipal elevado por el Ejecutivo provincial, "el cual nos demandará mucho trabajo para tener un buen proyecto de ley y sancionarlo", concluyó .