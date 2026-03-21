Murió Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos

El exbaterista de Los Piojos Daniel Buira murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, lindante a El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que había sido fundada por él en 1995.

Según confirmaron fuentes policiales, el músico estaba en un patio interno del lugar y cerca de las 4 empezó a pedir ayuda diciendo que no podía respirar.

Un vecino de nombre Hernán se acercó a asistirlo pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció.

a Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI 8 de Morón.

Según supo Infobae, el baterista padecía asma, aunque los investigadores quieren descartar que no haya habido intervención de terceras personas.

Para esto solicitaron algunas medidas de seguridad en el lugar. Fuentes del caso aclararon que no hay cámaras de seguridad en el interior del establecimiento y solo cuentan con las imágenes del exterior, que podrían ser evaluadas.

Casi 40 años atrás, también en Ciudad Jardín, Buira junto a Miguel Ángel Rodríguez (Micky) en bajo, Daniel Fernández en guitarra, Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros, le darían la forma seminal a uno de los grupos más importantes del rock nacional, Los Piojos, que, en 1989, asentó su formación con la llegada de Andrés Ciro Martínez quien, aparte de cantar, se desempeñó como armonicista y letrista.