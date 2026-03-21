El palpaleño Aban clasificó al XXI Mundial de Portugal

Desde el 30 de octubre al 7 de noviembre se realizará el XII Campeonato Mundial de Natación Artística y Natación para Personas con Síndrome de Down tendrá lugar en Albufeira, Algarve, Portugal, donde el jujeño Rodrigo Aban de la Fundación Los Pingüinos competirá en la categoría Junior sub 16. El palpaleño en 3 años fue dos veces campeón en la Liga Nacional Paraolímpica y en 2025 consiguió medallas en los Juegos Evita.

Mario Suruguay, instructor de juvenil contó que "Rodri tiene 15 años y está clasificado en la categoría Juniors Sub 16 y se ganó su lugar en el Mundial de Natación con síndrome de down en Portugal que será en octubre y nadará en los 4 estilos en 25 metros -pecho, espalda, croll y mariposa- y otros 3, croll, espalda y mariposa en 50 metros. Serán 7 pruebas y es el único varón del país en esa categoría y estará acompañado por otras 5 niñas y 10 varones en categoría mayores, en total son 16 nadadores de Argentina. En natación es el único jujeño en el Mundial", confirmó.

ORGULLO JUJEÑO | RODRIGO ABÁN ES INSTRUIDO POR EL PROFESOR MARIO SURUGUAY.

En un breve repaso, recordó que "él comenzó a competir en el 2023 y en el 2024 se desarrolló el Mundial en Turquía y ahí nos empapamos de como era la competencia y surgió la posibilidad de clasificar en el próximo en 2026. Entonces toda su familia empezó a acompañarlo más en los entrenamientos y en las competencias a tal punto que en 2025 realizó 8 a nivel nacional para mejorar sus marcas y demostrar que es una persona independiente porque en estos casos viaja un cuerpo técnico que está conformado por la Confederación. Ahí en Portugal se manejará solito para cambiarse, alimentarse, higienizarse y desenvolverse en un torneo sin asistencia. Este nivel de competencia obtenido con Rodrigo se trabaja desde hace años para llegar a Portugal y se logró", detalló.

Sin dudas que la proyección tuvo su proceso y por eso explicó que "hace 3 años que Rodrigo está con nosotros en la Fundación Los Pingüinos, fue un paso a paso, ir conociéndonos, saber sus condiciones, sus metas de querer superarse, viendo los errores y hoy estoy muy orgulloso junto a la profe Sabrina Carrizo porque fuimos los dos que los acompañamos. Sabiendo que además del apoyo técnico, tiene que haber un apoyo emocional para que no afloje. Es un gran avance como deportista y más aún como persona, ya salió campeón nacional en la Liga Paraolímpica en dos oportunidades y también fue medallista en los Juegos Evita".

Al final resaltó que "el apoyo de la familia fue fundamental y más por las pautas con las dietas y horarios de entrenamientos, se comprometieron y eso se valora mucho, es un trabajo en equipo. Rodrigo siempre quiere ganar, es muy competitivo y cuando no sale eso, se compromete más. Aparte es estudiante y cumple con sus actividades terapéuticas, tratando de cumplir con todo. Es un excelente compañero y ya lo demostró en varios viajes", finalizó.