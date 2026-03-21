Municipio de Maimará dio bastidores para las emitas

La Dirección de Cultura del municipio de Maimará entregó bastidores a las familias, instituciones, emprendedores y grupos de vecinos que este año se ocuparán de elaborar las ermitas para el Vía Crucis del Viernes Santo.

El responsable del área, Pablo López, recorrió el pueblo llevando los donativos esenciales para las obras de arte efímera que a comunidad con mucha pasión y paciencia realiza visualizando cada una de las estaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

La colaboración fue un compromiso asumido por la intendente Susana Prieto, además de ocuparse de otras tareas necesarias para el Vía Crucis por las calles del pueblo y el ascenso al cerro de la cruz en esa jornada e horas de la mañana.

López destacó la muy buena predisposición de la comunidad de colaborar en cada una de las jornadas de la Semana Santa interviniendo en las actividades previstas por la parroquia, y en particular elaborando las ermitas admiradas por los visitantes.